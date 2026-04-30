България отстъпва в световната класация за медийна свобода

За първи път от създаването на индекса за свобода на словото на "Репортери без граници" (RSF) над половината държави в света попадат в категориите "трудно" или "много сериозно" положение за журналистиката в страната. Това показва докладът на организацията за 2026 г., който отчита най-ниската средна оценка за последните 25 години.

Конкретно България слиза с една позиция надолу в класацията спрямо миналата година - до 71-во от общо 180 места. По-назад от страните в ЕС са само Унгария (№74) и Гърция (№86). На върха за десета поредна година остава Норвегия, докато на дъното е Еритрея.

Най-голямото подобрение е отчетено в Сирия, която се изкачва с 36 позиции - от 177-а на 141-ва, след падането на режима на Башар Асад. Най-големият регрес пък се наблюдава в Нигер (-37 места до 120-о) и Саудитска Арабия (-14 места до 176-о).

Общо 52,2% от изследваните 180 държави са в категориите "трудно" или "много сериозно" положение на журналистиката. През 2002 г. делът им е бил едва 13,7%. Под 1% от световното население в момента живее в държави със "добро" ниво на медийна свобода.

САЩ губят 7 позиции и падат до 64-то място, на фона на засилени политически атаки срещу медиите и напрежение около сигурността на журналистите. Най-сериозно влошаване се вижда по показателя, който измерва законовата среда за правенето на журналистика.

Причината, според организацията, е глобална тенденция към криминализиране на журналистиката чрез злоупотреба със закони за национална сигурност, антитерористично законодателство и т. нар. SLAPP дела (съдебни искове срещу журналисти с цел сплашване, известни у нас като дела шамари).

Дори демократични държави все по-често използват подобни механизми. В някои случаи те ограничават достъпа до информация от обществен интерес или преследват журналисти заради разследванията им. България също е спомената като пример за държава, в която делата шамари се използват срещу медии.

"Спадът в правния показател тази година се обяснява и с нарастването на стратегическите преследвания срещу обществената активност. Това са злоупотребяващи съдебни дела, известни като SLAPP, използвани срещу журналисти, независимо дали в България (71-во място) или Гватемала (128-о място) - страната с емблематичния случай на Хосе Рубен Самора. В Индонезия (129-о място), Сингапур (123-то място) и Тайланд (92-ро място) политическите и бизнес елити също експлоатират правната система, която не успява да защити достатъчно пресата. Такива правни злоупотреби се случват и в относително високо класирани страни като Франция (25-о място)", пише в доклада на RSF.

В дъното на класацията остават страни като Китай и КНДР, където независимата журналистика практически не съществува. Русия също остава сред най-репресивните среди, като десетки журналисти са в затвора.

"Бездействието е форма на съучастие", предупреждава директорът на RSF Ан Боканде. По думите ѝ атаките срещу журналистиката вече се извършват "пред очите на всички" от авторитарни режими, политически власти, икономически интереси и недостатъчно регулирани онлайн платформи.