US журналистка бе отвлечена от проиранска милиция

Шели Китълсън е била натикана насила в автомобил в иракската столица Багдад

01 Апр. 2026
Шели Китълсън
Американска журналистка на свободна практика е бил отвлечена в Багдад, а един заподозрените, който вече е арестуван, е свързан с подкрепяна от Иран милиция.

Шели Китълсън е била отвлечена във вторник вечерта. Камари за следене пътния трафик в иракската столица са записали момента, в който жената е натикана насила в автомобил, който потегля веднага

Иракското министерство на вътрешните работи заяви, че силите за сигурност са преследвали похитителите, което е довело до преобръщане на един от автомобилите им до ареста на един от тях. Самоличността на задържания не се разкрива. Малко по-късно обаче Дилън Джонсън, помощник-държавен секретар по глобалните обществени въпроси в Държавния департамент на САЩ, заяви, че лице, свързано с иранската милиция „Катаиб Хизбула“, е било задържано от иракските власти.

Той написа в Х, без да назовава поименно Китълсън, че тя е била предупредена от американското правителство за опасността: „Държавният департамент преди това изпълни задължението си да предупреди това лице за заплахи срещу него и ще продължим да се координираме с ФБР, за да осигурим освобождаването му възможно най-бързо.“

По-късно се разбра, че американски служители са се свързвали с журналистката няколко пъти, за да я предупредят за заплахи, включително и в понеделник вечерта, ден преди отвличането.

Базираният в САЩ новинарски канал Al-Monitor, за който Китълсън е предавала мартериали, съобщи, че според местни новинарски съобщения, журналистката е била отведена в хотел близо до центъра на Багдад. Според канала Държавният департамент е потвърдил, че „е наясно с отвличането на Китълсън и работи с иракското правителство, за да осигури освобождаването ѝ“.

Контактът на журналистката за спешни случаи - Алекс Плицас, анализатор по националната сигурност в CNN, потвърди, че тя е била предупредена от правителството на САЩ за конкретна заплаха за нея от подкрепяни от Иран паравоенни формирования. Тя е била известена, че името ѝ е в списък на „Катаиб Хизбула“ за хора, нарочени за отвличане. Въпреки това е сметнала, че информацията е невярна.

Китълсън, която постоянно пребивава в Рим, е отразявала конфликти в Афганистан, Ирак и Сирия. Според биографията ѝ в X, тя е работила за множество издания.

