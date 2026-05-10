Спря хартиеното издание на последния партиен вестник

Днес, 08:07

Органът на социалистическата партия вестник "Дума" преустанови издаването си на хартия и премина изцяло в електронен формат. Така престана да излиза последният партиен вестник в страната. 

"Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. И ДУМА се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността. Благодарим ви за подкрепата!"

С това кратко съобщение от редакцията на "Дума" информираха за спирането на хартиеното издание. Неофициално се посочват финансови затруднения и високи разходи за печат и разпространение.

Вестникът бе създаден през април 1990 г. от легендарния журналист Стефан Продев. "Дума“ беше основният орган на Българската социалистическа партия  и най-влиятелното ляво издание в България през 90-те години. Продев превърна изданието в интелектуален център на лявото пространство, привличайки едни от най-добрите български автори и публицисти.

