Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 2 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

04:00 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Испания - Аржентина, мач №1, Жауме Мунар - Себастиан Баес
06:00 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Испания - Аржентина, мач №2, Хесика Боусас Манейро - Солана Сиера
08:00 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Испания - Аржентина, мач №3, Хесика Боусас Манейро/Жауме Мунар - Мария Лурдес Карле/Гуидо Андреоци
11:00 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Гърция - Япония, мач №1, Мария Сакари - Наоми Осака
13:00 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Гърция - Япония, мач №2, Стефанос Циципас - Шинтаро Мочизуки
15:00 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Гърция - Япония, мач №3, Мария Сакари/Стефанос Циципас - Наоми Осака/Шинтаро Мочизуки
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Нептунас" (Клайпеда) - "Рейер" (Венеция)
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Олимпиакос"

Макс спорт 1

19:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Цървена звезда"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Дубай"

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Валенсия"
21:45 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Ланс

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Леида"

Ринг

20:45 Футбол: Примейра лига, "Жил Висенте" - "Спортинг" (Лисабон)

Диема спорт 3

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Сарагоса"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Милан"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Хетафе"

Диема спорт 2

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Жирона"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
28 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?