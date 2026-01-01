Спортът по телевизията - 2 януари

Макс спорт 2
04:00 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Испания - Аржентина, мач №1, Жауме Мунар - Себастиан Баес
06:00 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Испания - Аржентина, мач №2, Хесика Боусас Манейро - Солана Сиера
08:00 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Испания - Аржентина, мач №3, Хесика Боусас Манейро/Жауме Мунар - Мария Лурдес Карле/Гуидо Андреоци
11:00 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Гърция - Япония, мач №1, Мария Сакари - Наоми Осака
13:00 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Гърция - Япония, мач №2, Стефанос Циципас - Шинтаро Мочизуки
15:00 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Гърция - Япония, мач №3, Мария Сакари/Стефанос Циципас - Наоми Осака/Шинтаро Мочизуки
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Нептунас" (Клайпеда) - "Рейер" (Венеция)
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Олимпиакос"
Макс спорт 1
19:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Цървена звезда"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Дубай"
Диема спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Валенсия"
21:45 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Ланс
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Леида"
Ринг
20:45 Футбол: Примейра лига, "Жил Висенте" - "Спортинг" (Лисабон)
Диема спорт 3
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Сарагоса"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Милан"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Хетафе"
Диема спорт 2
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Жирона"