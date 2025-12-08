Лев Серебрянный

По случай отшумяването на Българския лев публикуваме откъс от класика Вазов с финансиални новини от края на 19 век.

***

...Цаклевич е общ приятел на всичките ми приятели. Весел, шеговит, неотегчителен, не чете списания и критики, не пише съчинения. В противоположност на всичките други, той не иска сведения за здравето ми, за местонахождението ми, за движенията ми, той не пита за новини столични, а напротив, дава ги - като му ги поискаш и без да му ги поискаш. И тия новини винаги са предложени в привлекателния вид на извънредно събитие, посолени с множко пиперец и духовито прикриващи съвсем други явления.

Така преди една година и половина нещо тоя безценен Цаклевич не беше ли привел във вълнение цялото софийско общество по случай на... Впрочем, нека да кажа как мен съобщи новината.

- Новото знаеш ли? - връхлетява ме той насред Александровския площад, а лицето му разиграно от радостни чувства.

- Не знам.

- Почерпи. Знам те, че си русофил и тая новина ще те зарадва.

- Що има? - питам аз.

- Много важно събитие за цяла София и за България... Княз Леон или Лев Серебрянний - какъв ще е тоз княз? - пресича се Цаклевич.

- Руски, разбира се - отговарям аз, - в Русия, мисля, че има княжевска фамилия Серебрянние.

- Да - подзема Цаклевич тържествено, - днес на гарата е пристигнал княз Лев Серебрянний, бил е приет с почести от властта и цял конвой е придружил колата му в града... Важно уверяват, има... Но какво е собствено, не се знае знае ли се.

- Нов опит за помирение? - шепна аз поверително.

- Както щеш го обяснявай... Аз ти казвам факта - продумва той тайнствено.

И ми стиска ръката, понеже се готви да си върви.

- Къде е слязъл? - питам аз.

- Право в ковчежничеството!

И Цаклевич си отива.

В ковчежничеството? Там му дали квартира? Не разбирам... Смята ме тоз поразеник.

Ето по кой начин Цаклевич ми обади за пристигането от Европа вагона с новонасечения сребърен лев!



София, декември, 1893.

***

