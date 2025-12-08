Медия без
Класика

Лев Серебрянный

Из фейлетона "Приятелски срещи", 1893

Днес, 20:17
По случай отшумяването на Българския лев публикуваме откъс от класика Вазов с финансиални новини от края на 19 век.
***
...Цаклевич е общ приятел на всичките ми приятели. Весел, шеговит, неотегчителен, не чете списания и критики, не пише съчинения. В противоположност на всичките други, той не иска сведения за здравето ми, за местонахождението ми, за движенията ми, той не пита за новини столични, а напротив, дава ги - като му ги поискаш и без да му ги поискаш. И тия новини винаги са предложени в привлекателния вид на извънредно събитие, посолени с множко пиперец и духовито прикриващи съвсем други явления.
Така преди една година и половина нещо тоя безценен Цаклевич не беше ли привел във вълнение цялото софийско общество по случай на... Впрочем, нека да кажа как мен съобщи новината.
- Новото знаеш ли? - връхлетява ме той насред Александровския площад, а лицето му разиграно от радостни чувства.
- Не знам.
- Почерпи. Знам те, че си русофил и тая новина ще те зарадва.
- Що има? - питам аз.
- Много важно събитие за цяла София и за България... Княз Леон или Лев Серебрянний - какъв ще е тоз княз? - пресича се Цаклевич.
- Руски, разбира се - отговарям аз, - в Русия, мисля, че има княжевска фамилия Серебрянние.
- Да - подзема Цаклевич тържествено, - днес на гарата е пристигнал княз Лев Серебрянний, бил е приет с почести от властта и цял конвой е придружил колата му в града... Важно уверяват, има... Но какво е собствено, не се знае знае ли се.
- Нов опит за помирение? - шепна аз поверително.
- Както щеш го обяснявай... Аз ти казвам факта - продумва той тайнствено.
И ми стиска ръката, понеже се готви да си върви.
- Къде е слязъл? - питам аз.
- Право в ковчежничеството!
И Цаклевич си отива.
В ковчежничеството? Там му дали квартира? Не разбирам... Смята ме тоз поразеник.
Ето по кой начин Цаклевич ми обади за пристигането от Европа вагона с новонасечения сребърен лев!

София, декември, 1893. 
***
https://chitanka.info/text/3806-prijatelski-sreshti

