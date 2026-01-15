„Многострадална Геновева“ се качва на сцената в Стара Загора след 155 години

С постановката „Многострадална Геновева, или летопис на едно въстание“ Старозагорският драматичен театър „Гео Милев“ ще постави тази вече на сцената на Културен център „Стара Загора“ началото на срещите си с публиката за 2026 година. Това става ясно от програмата с предстоящи събития, публикувана на сайта на културната институция.

„Многострадална Геновева“ е отново на сцена в Стара Загора след 155 години, когато е представена за първи път от старозагорски актьори, които са и членове на местния революционен комитет, организиран от Васил Левски. Оттогава до днес за всеки българин „Многострадална Геновева“ означава усмивка, наивен възторг и мил ентусиазъм. „Геновева“-та ни подсеща за пламенната общност от хора, които нито знаят как да бъдат актьори, нито знаят как да бъдат публика, но реагират на театралната условност с безусловна емоция“, споделят от театъра.

С чистосърдечност и наивитет, присъщи само на детството, даскали и попове, моми и момци, старо, младо и дечица съзаклятничат за представление и репетират за друг, по-страшен празник. За борбата като за веселба, за бунта като за венчило, за революцията – като за сватба със смъртта. „Елате и вижте България, каквато сме забравили, че може да бъде. Идеалите и вярата, радостта и саможертвата. Смехът до сълзи и честта да се наречем българи”, призовават от творческия екип. Те посвещават спектакъла на 150-годишнината от Априлското въстание, която ще се чества през 2026 г.

Спектакълът е по текстове на Лудвик Тик, Иван Вазов, Добри Войников и исторически сведения. Драматизацията е на Мария Донева. Постановката е осъществена от талантливата млада режисьорка Анастасия Събева, сценографията е поверена на Теодор Киряков и Елиза Симеонова, а костюмите са проектирани от Илина Грозева. Музиката е на Христо Намлиев, хореографията – на Ромина Славова. Участват актрисата Неда Спасова – гост-звезда от театър „София“, и актьорите от старозагорската трупа Иван Калошев, Борислав Веженов, Стефан Борисов, Цветомир Черкезов, Красимир Ненков, Борче Манев, Жоро Райчев, Велин Братанов, Елена Азалова, Тони Тончева, Яна Божанин, Ивелин Керанов.

„Многострадална Геновева“ е германска драма по средновековна легенда. Авторството се отнася към Лудвиг Тик (1773 – 1853). В България почти всеки читалищен театър по време на Възраждането прохожда с постановка на тази пиеса, описваща историята на графиня Геновева от Пфалц. Подчертаният характер на драмата като поучителна семейна трагедия с повика на героинята: „Зигфриде,... иди в името Божие, стъпи на пътя на славата, която ти се показва, бори се за милото наше отечество!“ екзалтира тогавашната публика с предизвиканите асоциации с поробените българи.

Смята се, че първият български превод е на Кръстьо Пишурка от 1857 г., когато в Лом се установява врачанинът Ангелаки Йованчов и двамата замислят първото „театро“ в града. Реализацията на тази идея превръща Лом във втория град, в който има театрално представление, след постановката на Сава Доброплодни и чеха Йозев Майзнер на комедията „Михал Мишкоед“ в Шумен. През 1871 г. пиесата стига и до сцената в Стара Загора.

Старозагорският театър „Гео Милев“ представи актуалната премиера на „Многострадална Геновева“ през юли миналата година, припомня БТА.