На 66 Джейми Лий Къртис влиза в кожата на подрастваща

Джейми Лий Къртис е доказателство, че кръвта вода не става: дъщеря на две легенди на Холивуд - Джанет Лий ("Психо") и Тони Къртис ("Някои го предпочитат горещо", "Спартак") и самата тя почти легенда с роли в "Риба, наречена Уанда", "Истински лъжи" и оригиналния "Хелоуин". След десетки роли в продължение на пет десетилетия, с "Всичко навсякъде наведнъж" актрисата отбеляза даже постижение, което именитите й родители не успяха: награда "Оскар".

Нейното присъствие е най-силния коз на безсрамно комерсиалния римейк "По-шантав петък", макар че децата на 90-те, израснали с филмовите и тв изяви на Линдзи Лоън ("Капан за родители") надали са чували името й. В оригинала от 2003 г. Къртис и Лоън изиграха майка и дъщеря, чиито конфликти ги доведоха до "смяна на местата": тийнейджърката нахлузи кожата на зряла жена, а Джейми се озова в образа на подрастваща. Пропастта между поколенията се прескача най-лесно, като използваш за засилка гледната точка на другия, искаше да каже филмът, и го казваше в изключително комичен ключ.

Самият "Шантав петък" от своя страна препрочита филм на "Дисни" от 1976 г., в който ролите се изпълняваха от Барбара Харис и 13-годишната тогава Джоди Фостър, вече влязла в мрачния свят на възрастните с "Шофьор на такси" на Скорсезе; той пък на свой ред бе адаптация по книга на Мери Роджърс. Още две десетилетия по-късно обичаната комедия се сдобива с нещо средно между римейк и продължение: режисьорката Ниша Ганатра събира оригиналния актьорски тандем за нова порция семеен хумор, ситуирана двадесет години по-късно.

Къртис вече, подобаващо на възрастта й, е баба. Порасналата Лоън, отърсила се от зависимостите и проблемите със закона, се превъплъщава в самотна майка с готина кариера в звукозаписна компания. Филмът няма как да мине и без Gen Z: дъщерята Харпър, изиграна от Джулия Бътърс, сериозното дете актриса, което сложи на мястото му Леонардо ди Каприо в "Имало едно време ...в Холивуд" на Тарантино. Завръзка този път дава аферата на майката с британски готвач от азиатски произход. Както в оригинала, стига се и до планове за сватба. Проблемът: женихът има самонадеяна щерка с британски акцент, връстничка, съученичка и смъртен враг на Харпър.

Защо не разменим два пъти повече герои, за двоен ефект? - трябва да са си казали сценаристите Джонатан Вайс и Елис Холандър. Разбира се, от това филмът не става два пъти по-добър. Най-примамливата част от него отново е Джейми Лий Къртис, криеща без съмнение ум и дух на тийнейджърка зад побелялата си коса и пукащи стави. Преобразената от естетичната хирургия Лоън, за жалост, не успява да изиграе убедително зрял персонаж и през цялото време я приемаме по-скоро като сестра, отколкото като родител на дъщерята, с която се "трампи". В кожата на недоволна тийнейджърка - каквато я помним - тя видимо се чувства уютно; каква ти тук криза на идентичността?

Самото превъплъщаване в друга генерация е недоизпипано: София Хамънс (която даже не е британка), например, продължава да говори с отчетлив британски акцент, макар че зад моминското й личице след първия половин час на филма би трябвало да се крие лосанджелиска пенсионерка.

Във филма има няколко автентично смешни момента, а пишман гадателката, забъркала размяната (Ванеса Байър) е оригинален принос на продължението. Но повечето е повторение и избледняла имитация на случилото се преди 22 години. "По-шантав петък" е мило сантиментален, но по-шантав не е: той съдържа уважение към своя предшественик, но не и неговия комичен дух. За истински смешен римейк на култова комедия от миналото ще трябва да почакаме до края на месеца, когато в кината ще гръмне новото "Голо оръжие".