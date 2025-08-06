Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

На 66 Джейми Лий Къртис влиза в кожата на подрастваща

В "По-шантав петък" тя отново си партнира с Линдзи Лоън, както и преди 22 години

08 Авг. 2025
Къртис и Лоън: 22 години по-късно.
Disney/Форум филм
Къртис и Лоън: 22 години по-късно.

Джейми Лий Къртис е доказателство, че кръвта вода не става: дъщеря на две легенди на Холивуд - Джанет Лий ("Психо") и Тони Къртис ("Някои го предпочитат горещо", "Спартак") и самата тя почти легенда с роли в "Риба, наречена Уанда", "Истински лъжи" и оригиналния "Хелоуин". След десетки роли в продължение на пет десетилетия, с "Всичко навсякъде наведнъж" актрисата отбеляза даже постижение, което именитите й родители не успяха: награда "Оскар".

Нейното присъствие е най-силния коз на безсрамно комерсиалния римейк "По-шантав петък", макар че децата на 90-те, израснали с филмовите и тв изяви на Линдзи Лоън ("Капан за родители") надали са чували името й. В оригинала от 2003 г. Къртис и Лоън изиграха майка и дъщеря, чиито конфликти ги доведоха до "смяна на местата": тийнейджърката нахлузи кожата на зряла жена, а Джейми се озова в образа на подрастваща. Пропастта между поколенията се прескача най-лесно, като използваш за засилка гледната точка на другия, искаше да каже филмът, и го казваше в изключително комичен ключ.

Самият "Шантав петък" от своя страна препрочита филм на "Дисни" от 1976 г., в който ролите се изпълняваха от Барбара Харис и 13-годишната тогава Джоди Фостър, вече влязла в мрачния свят на възрастните с "Шофьор на такси" на Скорсезе; той пък на свой ред бе адаптация по книга на Мери Роджърс. Още две десетилетия по-късно обичаната комедия се сдобива с нещо средно между римейк и продължение: режисьорката Ниша Ганатра събира оригиналния актьорски тандем за нова порция семеен хумор, ситуирана двадесет години по-късно.

Къртис вече, подобаващо на възрастта й, е баба. Порасналата Лоън, отърсила се от зависимостите и проблемите със закона, се превъплъщава в самотна майка с готина кариера в звукозаписна компания. Филмът няма как да мине и без Gen Z: дъщерята Харпър, изиграна от Джулия Бътърс, сериозното дете актриса, което сложи на мястото му Леонардо ди Каприо в "Имало едно време ...в Холивуд" на Тарантино. Завръзка този път дава аферата на майката с британски готвач от азиатски произход. Както в оригинала, стига се и до планове за сватба. Проблемът: женихът има самонадеяна щерка с британски акцент, връстничка, съученичка и смъртен враг на Харпър. 

Защо не разменим два пъти повече герои, за двоен ефект? - трябва да са си казали сценаристите Джонатан Вайс и Елис Холандър. Разбира се, от това филмът не става два пъти по-добър. Най-примамливата част от него отново е Джейми Лий Къртис, криеща без съмнение ум и дух на тийнейджърка зад побелялата си коса и пукащи стави. Преобразената от естетичната хирургия Лоън, за жалост, не успява да изиграе убедително зрял персонаж и през цялото време я приемаме по-скоро като сестра, отколкото като родител на дъщерята, с която се "трампи". В кожата на недоволна тийнейджърка - каквато я помним - тя видимо се чувства уютно; каква ти тук криза на идентичността?

Самото превъплъщаване в друга генерация е недоизпипано: София Хамънс (която даже не е британка), например, продължава да говори с отчетлив британски акцент, макар че зад моминското й личице след първия половин час на филма би трябвало да се крие лосанджелиска пенсионерка. 

Във филма има няколко автентично смешни момента, а пишман гадателката, забъркала размяната (Ванеса Байър) е оригинален принос на продължението. Но повечето е повторение и избледняла имитация на случилото се преди 22 години. "По-шантав петък" е мило сантиментален, но по-шантав не е: той съдържа уважение към своя предшественик, но не и неговия комичен дух. За истински смешен римейк на култова комедия от миналото ще трябва да почакаме до края на месеца, когато в кината ще гръмне новото "Голо оръжие".

По-шантав петък – нов трейлър с български субтитри
Очаква ни #ПоШантавПетък от 8 август само в кината.
YouTube

 

С такава конкуренция Gen Z, разбираемо, свири втора цигулка.
С такава конкуренция Gen Z, разбираемо, свири втора цигулка.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

По-шантав петък, Джейми Лий Къртис, Линдзи Лоън

Още новини по темата

Джейми Лий Къртис слага точката на "Хелоуин"
14 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КИНОПРЕМИЕРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар