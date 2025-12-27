Даниел Крейг "вади ножовете" за трети път

57-годишният Даниел Крейг се раздели завинаги с образа на агент 007, в чиито обувки и елегантни костюми влезе петкратно; но вече за трети път той повтаря друга своя печеливша роля: на детектива Беноа Бланк, живописна отвъдокеанска реплика на Еркюл Поаро. Той играе неотлъчно гласа на разума в модерните интерпретации на мистериите а ла Агата Кристи, които с успех създава Райън Джонсън - започнал обещаващо като независим режисьор с "Looper: Убиец във времето" и "Братята Блум", смутил правоверните фенове на "Междузвездни войни" с желанието си да модернизира евангелието на Лукас в поверения му от "Дисни" "Епизод VIII".

Макар че първият филм "Вади ножовете" излезе на големия екран, миг след това дойде пандемията и сполучливият франчайз акостира за дълго в обятията на Netflix. Те първи прозряха в южняшкия акцент на Беноа Бланк пазарен потенциал и надиплиха $ 450 млн. за правата върху две продължения на неговите приключения. Днес финансовата експанзия на стрийминг платформата е все по-могъща: преди седмици бе съобщено, че тя ще купи Warner Bros. за колосалните 83 милиарда долара. Но колкото и да расте на пазарен дял и печалби, кино Netflix прави много рядко (и все по-рядко). A Knives Out Mystery: Wake Up Dead Man е сред малкото привлекателни предложения за абонатите на услугата, които търсят нови пълнометражни филми: в конкуренцията на зрелищния, но сантиментален "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо и проникновения, но локален "Влакови мечти".

И тъй като Netflix продължават да събират абонаменти в България на неясно какво основание - филмите им нямат български субтитри, камо ли аудио - за удобство до края на този текст ще го наричаме "Мъртвецо, стани" (понеже липсата на уважение към скромния роден пазар означава и липса на официален превод на заглавието). С религиозния си мизансцен продукцията е подходящо развлечение за празничните дни около Коледа, макар че действието в нея се развива около другия най-важен за християните ден - Великден. На Разпети петък е извършено убийство: пасторът на тихо градче в Нова Англия монсеньор Уикс (демоничен Джош Бролин) е убит край собствения си олтар. Главният заподозрян е младият му заместник отец Джъд (Джош О'Конър, все по-обещаваща млада звезда след "Претенденти" и преди новия филм на Спилбърг "Денят на истината"). Част от малката конгрегация на покойника са още ред блестящи актьори от различни поколения: Глен Клоуз, Андрю Скот, Джереми Ренър в първата си значима роля след трагедията със снегорина, Кейли Спейни, Кери Уошингтън. На терен е и Мила Кунис - като простодушния местен шериф.

Крейг се хвърля в поредния случай на Беноа Бланк с видима наслада. Изглежда същото важи и за Райън Джонсън, който режисира все по-уверено, но без прекомерна сериозност, която би саботирала ексцентричните му сюжети и персонажи. Той продължава да кръщава филмите на любимите си песни: Glass Onion - от репертоара на "Бийтълс"; Wake Up Dead Man - от госпъл парче на "Ю Ту".

Пристигането на Бланк в малката религиозна общност е ознаменувано със самоопределянето му като "горд еретик". Това подсказва, че филмът няма да е особено почтителен към църквата и няма да възпява нейните чудеса, а ще ги разобличава. Тъй като говорим за криминална мистерия, би било светотатство да издам нещо повече от сюжета на "Мъртвецо, стани"; като недостатък може да се изтъкне дължината на филма, но то вече ни стана навик. Джонсън познава и следва каноните на детективския жанр: хаосът и мистиката на обкръжаващата действителност постепенно добиват стройна логика под рационалния поглед на умника следовател, а светлината на истината възсиява през стъклените витражи (елементарна, но ефективна метафора) за вярващи и невярващи.

Все пак това е ревизионистки прочит с "хулигански" препратки към съвременната попкултура и неуморно динамичен разказ, какъвто Кенет Брана не би си позволил с Агата Кристи. Райън Джонсън работи с обичайните си сътрудници: композитора Нейтън Джонсън и оператора Стив Йедлин, който умело намира баланса между телевизионната сдържаност и иронично стилизираното зрелище (всяка религия е театрална по природа). Както и в предишните два филма, актьорското изпълнение в "Мъртвецо, стани е ансамблово: всекиму е дадена било то и малка, но ярка роля. Но все пак изпъкват Бролин и О'Конър: магнетичното присъствие на младия британец засенчва дори обичания от феновете на поредицата Беноа Бланк. А за зрителите остава да се надяват, че след изтичането на договора с Netflix добилият вече неоспорим опит и самочувствие Джонсън ще се върне към големия екран.