Даниел Крейг "вади ножовете" за трети път

"Мъртвецо, стани" е привидно по-мрачен от фарса "Стъкленият лук", но не по-малко развлекателен

Днес, 15:10
Беноа Бланк: рационалният ум надмогва мрака на мистерията.
Netflix
Беноа Бланк: рационалният ум надмогва мрака на мистерията.

57-годишният Даниел Крейг се раздели завинаги с образа на агент 007, в чиито обувки и елегантни костюми влезе петкратно; но вече за трети път той повтаря друга своя печеливша роля: на детектива Беноа Бланк, живописна отвъдокеанска реплика на Еркюл Поаро. Той играе неотлъчно гласа на разума в модерните интерпретации на мистериите а ла Агата Кристи, които с успех създава Райън Джонсън - започнал обещаващо като независим режисьор с "Looper: Убиец във времето" и "Братята Блум", смутил правоверните фенове на "Междузвездни войни" с желанието си да модернизира евангелието на Лукас в поверения му от "Дисни" "Епизод VIII". 

Макар че първият филм "Вади ножовете" излезе на големия екран, миг след това дойде пандемията и сполучливият франчайз акостира за дълго в обятията на Netflix. Те първи прозряха в южняшкия акцент на Беноа Бланк пазарен потенциал и надиплиха $ 450 млн. за правата върху две продължения на неговите приключения. Днес финансовата експанзия на стрийминг платформата е все по-могъща: преди седмици бе съобщено, че тя ще купи Warner Bros. за колосалните 83 милиарда долара. Но колкото и да расте на пазарен дял и печалби, кино Netflix прави много рядко (и все по-рядко). A Knives Out Mystery: Wake Up Dead Man е сред малкото привлекателни предложения за абонатите на услугата, които търсят нови пълнометражни филми: в конкуренцията на зрелищния, но сантиментален "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо и проникновения, но локален "Влакови мечти".

И тъй като Netflix продължават да събират абонаменти в България на неясно какво основание - филмите им нямат български субтитри, камо ли аудио - за удобство до края на този текст ще го наричаме "Мъртвецо, стани" (понеже липсата на уважение към скромния роден пазар означава и липса на официален превод на заглавието). С религиозния си мизансцен продукцията е подходящо развлечение за празничните дни около Коледа, макар че действието в нея се развива около другия най-важен за християните ден - Великден. На Разпети петък е извършено убийство: пасторът на тихо градче в Нова Англия монсеньор Уикс (демоничен Джош Бролин) е убит край собствения си олтар. Главният заподозрян е младият му заместник отец Джъд (Джош О'Конър, все по-обещаваща млада звезда след "Претенденти" и преди новия филм на Спилбърг "Денят на истината"). Част от малката конгрегация на покойника са още ред блестящи актьори от различни поколения: Глен Клоуз, Андрю Скот, Джереми Ренър в първата си значима роля след трагедията със снегорина, Кейли Спейни, Кери Уошингтън. На терен е и Мила Кунис - като простодушния местен шериф. 

Крейг се хвърля в поредния случай на Беноа Бланк с видима наслада. Изглежда същото важи и за Райън Джонсън, който режисира все по-уверено, но без прекомерна сериозност, която би саботирала ексцентричните му сюжети и персонажи. Той продължава да кръщава филмите на любимите си песни: Glass Onion - от репертоара на "Бийтълс"; Wake Up Dead Man - от госпъл парче на "Ю Ту". 

Пристигането на Бланк в малката религиозна общност е ознаменувано със самоопределянето му като "горд еретик". Това подсказва, че филмът няма да е особено почтителен към църквата и няма да възпява нейните чудеса, а ще ги разобличава. Тъй като говорим за криминална мистерия, би било светотатство да издам нещо повече от сюжета на "Мъртвецо, стани"; като недостатък може да се изтъкне дължината на филма, но то вече ни стана навик. Джонсън познава и следва каноните на детективския жанр: хаосът и мистиката на обкръжаващата действителност постепенно добиват стройна логика под рационалния поглед на умника следовател, а светлината на истината възсиява през стъклените витражи (елементарна, но ефективна метафора) за вярващи и невярващи.

Все пак това е ревизионистки прочит с "хулигански" препратки към съвременната попкултура и неуморно динамичен разказ, какъвто Кенет Брана не би си позволил с Агата Кристи. Райън Джонсън работи с обичайните си сътрудници: композитора Нейтън Джонсън и оператора Стив Йедлин, който умело намира баланса между телевизионната сдържаност и иронично стилизираното зрелище (всяка религия е театрална по природа). Както и в предишните два филма, актьорското изпълнение в "Мъртвецо, стани е ансамблово: всекиму е дадена било то и малка, но ярка роля. Но все пак изпъкват Бролин и О'Конър: магнетичното присъствие на младия британец засенчва дори обичания от феновете на поредицата Беноа Бланк. А за зрителите остава да се надяват, че след изтичането на договора с Netflix добилият вече неоспорим опит и самочувствие Джонсън ще се върне към големия екран.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Trailer | Netflix
In select theaters November 26 and on Netflix December 12.Benoit Blanc (Daniel Craig) returns for his most dangerous case yet in the third and darkest chapte...
YouTube

 

Даниел Крейг (в средата), Джош О'Конър и Мила Кунис
Netflix Даниел Крейг (в средата), Джош О'Конър и Мила Кунис
