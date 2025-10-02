Я, Скалата можел да играе

Така възкликнаха критици и зрители при премиерата на "Машина за разбиване" във Венеция преди месец. Макар че филмовите роли на бившата кеч звезда от "Първична сила" вече са десетки, а още през 2016 г. Дуейн Джонсън надяна короната на най-високоплатен актьор в Холивуд, все още сред тях не бе имало сериозно драматично превъплъщение. Спортистът, по-известен с прякора Скалата заради телосложението на трикрилен гардероб, обикновено показваше бицепси и 24-каратова усмивка в лекомислени екшъни (пет-шест номера от поредицата "Бързи и яростни"), приключенски филми (продълженията на "Мумията" и "Джуманджи") или комедии ("Ченгета в резерв", "Игра по план"). Дори в най-безмозъчните сред тях личеше неговото харизматично присъствие пред камерата, но не се подозираше наличието на какъвто и да е драматичен талант.

Всичко това се промени с "Машина за разбиване" - самостоятелен дебют на единия от братята Сафди ("Нешлифовани диаманти"), Бени. Филмът дори бе поощрен с наградата за режисура на фестивала във Венеция, макар че суперлативите бяха насочени към изпълнението на Скалата. Мнозина дори му предвиждат номинация "Оскар" за този рязък кариерен завой на 53-годишна възраст, макар че колко да е рязък? Пенсионираният кечист играе друга звезда на кютека - един от първопроходците на смесените бойни изкуства (ММА) Марк Кер. Познаването отвътре както на спортната психология, така и на случващото се между въжетата на ринга несъмнено помага на Джонсън в изграждането на пълнокръвен образ. Макар че "Машина за разбиване" не е истински велик спортен филм - нито като "Разяреният бик" на Скорсезе, нито дори като "Кечистът" на Аронофски. Брат Сафди няма и амбициите да създава история за триумф на игрището - той се фокусира върху житейските препятствия и криволици на своя герой. Има само един проблем: животът на Кер, митът за чиято непобедимост рухва под въздействието на опиатите и семейните проблеми, е по-интересен от сценария на филма (вижда се в документалната лента The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, продукция на HBO от предстрийминговата епоха).

"Машина за разбиване" си заслужава цената на билета главно заради пълната трансформация на Скалата - с коса, лицеви протези и неочаквани нюанси в жестомимиката. Той е толкова решен да излезе от стереотипа, че във всички надписи и материали на филма се подписва само с рожденото си име Дуейн Джонсън. Отлична роля прави Емили Блънт ("Опенхаймер") като кифленската му, истерична съпруга, която всячески му обърква живота и кариерата - убедителна е дотам, че ти се ще да й зашлевиш два шамара. В сцените на ринга им партнират истинските спортисти Райън Бейдър (ММА) и Олександър Усик (професионален бокс).

Сърцето на филма обаче остава Скалата, зад чиято импозантна физика - през по-голямата част от екранното време е гол до кръста - се крие неочаквано уязвима душа. "Машина за разбиване" е всъщност история за човека зад машината, но без да изпада в сълзлива сантименталност. Да видим дали А24, най-голямото малко студио в света, ще успее да лансира това послание пред Академията. Междувременно очакваме и самостоятелния режисьорски опит на другия брат Сафди, Джош: "Марти Сюприйм" е с премиера по Коледа и с участието на най-горещата млада звезда на американското кино Тимъти Шаламе.