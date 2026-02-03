Линдзи Вон ще преследва олимпийската си мечта с увредено коляно

ЕПА/БГНЕС Линдзи Вон говори на пресконференцията днес в Кортина д'Ампецо, по време на която обяви решението си да се състезава на предстоящите зимни олимпийски игри, въпреки сериозната си травма.

Легендарната скиорка Линдзи Вон има скъсана предна кръстна връзка на лявото коляно, но въпреки това ще се състезава на предстоящите олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Това обяви самата тя на пресконференция днес.

41-годишната американка пострада тежко при падане по време на спускането в Кран Монтана (Швейцария) в петък, което наложи прекратяване на състезанието. Самата скиорка бе откарана с хеликоптер в болница.

"Напълно разкъсах предна кръстна връзка. Имам и натъртвания по костите, както и увреждания, за които не знаем дали са били налице преди това или са причинени от инцидента. Но провеждаме интензивна терапия и се консултираме с лекари. Днес в залата карах ски. И като имам предвид как се чувства коляното ми - стабилно, силно, без оток, с помощта на коленна ортеза съм уверена, че мога да се състезавам в неделя", каза Вон, която ще се опита да спечели втора олимпийска титла.

Но въпреки това тя бе оптимист: "Знам какви бяха шансовете ми преди падането и знам, че тези шансове не са същите днес. Но знам, че все още има възможност да участвам и докато има такава възможност, ще се опитвам. Не плача. Главата ми е високо вдигната. Стоя изправена и ще дам най-доброто от себе си. Какъвто и да е резултатът, това ще е."

За нея това е поредната тежка травма. Тя не за пръв път къса коленни връзки, има и няколко фрактури. Това принуди Вон да обяви през февруари 2019 г., че прекратява кариерата си. А през април 2024 г. тя претърпя операция за смяна на коленна става.

Нейното завръщане този сезон обаче бе изненадващо успешно. В момента Вон е водач в класирането за Световната купа в спускането с 400 т., пред Ема Айхер с 256. Вон, която е носителка на четири световни купи, има и олимпийска титла в спускането през 2010 г.