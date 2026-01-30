Линдзи Вон падна тежко и бе откарана в болница

ЕПА/БГНЕС Линдзи Вон е изкривила лицето си в гримаса от болка, след като успя да се спусне полека до финалната зона

Мечтата на Линдзи Вон да спечели още един златен олимпийски медал е под голяма заплаха, тъй като легендарната скиорка падна тежко и се заби в предпазните мрежи на спускането в Кран Монтана (Швейц), след което бе откарана с хеликоптер в болница.

41-годишната американка, която се завърна в алпийските ски след отказването си от активна състезателна дейност преди шест години, сензационно спечели две спускания от началото на сезона и стана най-възрастният победител (мъж или жена) в историята на Световната купа. Тя има вече 84 победи за СК, а голямата ѝ цел е да прибави още една олимпийска титла към тази на спускане от Ванкувър 2010.

Състезанието в Кран Монтана бе последното преди олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Заради влошената видимост стартът бе свален надолу по склона и трасето - скъсено. Въпреки това от първите шест стартилали скиорки, три паднаха, като другите две са австрийката Нина Ортлиб и норвежката Марте Монсен, която също се заби в предпазните мрежи.

Линдзи Вон, която бе със стартов №6, загуби баланс при един от скоковете, падна и се свлече до страничните мрежи. След това успя да се изправи и полека се спусна до финала, но видимо изпитваше болки. Веднага след този инцидент състезателният директор Петер Гердол взе решение за отмяна на надпреварата, поради нарастващи притеснения за безопасността.

Wishing Lindsey Vonn a speedy recovery following her crash in Crans-Montana ❤️ pic.twitter.com/hZ6PcPVvW3 — TNT Sports (@tntsports) 30 януари 2026 г.

„Знам, че си нарани коляното, говорих с нея. Не зная дали е наистина тежко и дали няма да пропусне олимпийските игри“, каза главният изп. директор на международната федерация по ски (FIS) Урс Леман.

"Тя изпитва болка, така че е по-добре да се направят някои прегледи“, коментира треньорът на Вон - двукратният олимпийски шампион Аксел Лунд Свиндал. - Физиотерапевтът направи някои първични прегледи. Изглеждаше добре, но имаше неща, за които не беше 100% сигурен, така че е добре да се провери в болницата.“

Очаква се становището на медицинските екипи в швейцарската клиника, където бе откарана Вон. Ако има проблеми с лявото коляно това може да се окаже край на мечтата ѝ за титла, защото спускането на олимпийските игри е насрочено за самото начало - на 8 февруари, което оставя съвсем малко време за възстановяване.

Ситуацията остана неясна и след това, защото часове по-късно Линдзи Вон публикува в "Инстаграм" изявление, в което признава, че има контузия, но изразява надежда все пак да успее да стартира на олимпийските игри:

"Днес паднах на състезанието по спускане в Швейцария и контузих лявото си коляно. Обсъждам ситуацията с лекарите и екипа си и ще продължа да се подлагам на допълнителни прегледи. Това е много тежко последствие една седмица преди Олимпийските игри... но ако има едно нещо, което знам как да направя, това е завръщането. Олимпийската ми мечта не е приключила. Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Ще дам повече информация, когато я имам. Благодаря на целия медицински персонал, който ми помогна днес. Благодарна съм за цялата невероятна помощ, която получих. Нищо не е приключило, докато не приключи..."