БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 8 ФЕВРУАРИ

Сноуборд
10:00 - жени, паралелен гигантски слалом, квалификация: Малена Замфирова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
10:30 - мъже, паралелен гигантски слалом, квалификация: Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
11:00 - жени, паралелен гигантски слалом, елиминация: Малена Замфирова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
11:30 - мъже, паралелен гигантски слалом, елиминация: Радослав Янков, Тервел Замфиров (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
Ски бягане
13:30 - мъже, 10+10 км скиатлон: Марио Матиканов, Даниел Пешков (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
Биатлон
15:05 - смесена щафета, 4х6 км: Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова, Милена Тодорова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)