Спортът по телевизията - 13 декември

Днес, 00:08

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Сиатъл Кракен"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Нефтохимик"
22:30 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

Макс спорт 1

08:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", III ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Юаса Батъри" (Гротадзолина)
21:30 Волейбол (жени): световно клубно първенство, 1/2-финал, "Просеко Док Имоко" (Конеляно) - "Осаско Сао Кристовао Сауде"

Евроспорт 1

10:15 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, гигантски слалом, I манш
11:45 Ски (жени): СК в Санкт Мориц, спускане
13:00 Биатлон (мъже): СК в Хохфилцен, 12,5 км преследване
13:45 Ски (мъже): СК във Вал д`Изер, гигантски слалом, II манш
15:00 Снукър: "Шутаут", III кръг
21:00 Снукър: "Шутаут", IV кръг
23:00 Снукър: "Шутаут", 1/4-финали
00:00 Снукър: "Шутаут", 1/2-финали
00:30 Снукър: "Шутаут", финал

Диема спорт

12:00 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Славия" - "ЦСКА 1948"
15:00 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Спартак 1918" (Варна) - "Ботев" (Пловдив)
18:00 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, ЦСКА - "Локомотив 1929" (София)
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Баскония"

Евроспорт 2

12:20 Сноуборд (мъже и жени): СК в Червиния, крос
15:00 Биатлон (жени): СК в Хохфилцен, 4х6 км щафета
16:35 Ски скокове (мъже): СК в Клингентал, голяма шанца
18:30 Ски бягане (мъже и жени): СК в Давос, спринт
21:00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", II ден

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Арминия" (Билефелд) - "Кайзерслаутерн"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Аугсбург"
20:00 Футбол: Лига 1, "Мец" - "Пари Сен Жермен"
22:05 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Тулуза"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Падерборн"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Евертън"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Кьолн" 
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Бохум"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Норич" - "Саутхемптън"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Брайтън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Фулъм"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Уулвърхемптън"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Елче"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Осасуна"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Еспаньол"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Кремонезе"
19:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Каляри"

БНТ 3 / Евроспорт 2

18:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом

Ринг

21:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Хераклес"
23:00 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Авеш"

 

Ключови думи:

спортна ТВ програма

