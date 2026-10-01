И дирекциите за социално подпомагане ще се намалят

Социалното министерството е третото, което обяви намерение да закрива структури на областно ниво. Там ще бъдат намалени регионалните дирекции "Социално подпомагане". Такива промени вече анонсираха министерствата на здравеопазването и на околната среда и водите. В здравеопазването се закриват като самостоятелни звена регионалните здравни инспекции, като ще бъдат подменени всичките им директори, тъй като инспекциите стават дирекции към министерството. В екоминистерството се окрупняват най-важните звена – инспекциите по околна среда и водите, като те трябва да се намалят наполовина – от 15 на седем. И при трите промените са на етап политически коментари, а самите проекти на нормативни актове все още не са публикувани.

В момента Агенцията за социално подпомагане има 28 регионални дирекции, но отделно в почти всеки по-голям град има и дирекция "Социално подпомагане". Първоначално в министерството са смятали да направят като Катя Ивкова и да намалят регионалните дирекции на агенцията до около седем. След преценка на заетост, натоварване, териториално разпределение, транспортни връзки между отделните градчета и населени места, екипът стигнал до извода, че седем е прекалено малко. Затова в момента се обсъжда може би 13 или 15 регионални структури, т.е. намаляване с по-малък брой и окрупняване на дейността. Това обясни социалният министър Наталия Ефремова на блиц контрола в социалната комисия миналата седмица.

За разлика от екоинспекции и РЗИ-тата, регионалните дирекции за социално подпомагане имат доста ограничени функции. Те са свързани основно с осиновяванията, приемната грижа и общи ръководни и методически функции. Конкретната работа по случай се извършва в дирекциите за социално подпомагане. Там е работата на фронтовите служители на Агенцията за социално подпомагане, обясни на депутатите министърът.

В агенцията има и голям брой незаети щатни бройки, които трайно остават незаети, тъй като работата е много тежка, а заплащането – доста ниско за държавна администрация. "Дори да стоят тези свободни бройки, няма как да намерим хора, които биха започнали работа. Затова ще се лишим от тях, въпреки че аз бих предпочела, разбира се, ситуацията да е друга", коментира Ефремова. Хората от закритите регионални дирекции пък ще преминат на работа в по-малките дирекции, като е възможно да останат дори в същите офиси.

Окрупняването в екоминистерството също на практика няма да доведе до закриване на работни места, стана ясно тези дни на среща на екоминистъра Росица Карамфилова с областни управители. „Не закриваме регионални инспекции. Искаме да запазим работните места на служителите и достъпа до административно обслужване на място. На инвеститорите няма да се налага да пътуват до друг град, за да придвижват инвестиционните си намерения. В перспектива искаме да въведем и единен цифров вход за преписките. Те ще постъпват през една точка, ще се разпределят към съответните звена в страната и след обработката им ще се издават необходимите решения“, обяснява министърът.

Оказа се, че нещо подобно вече е направено в столичната екоинспекция. Там са установени над 2000 необработени преписки по инвестиционни намерения, натрупани за период от година и половина. Чрез преразпределяне на работата и включване на експерти от други инспекции всички преписки са били обработени в рамките на три месеца. Според министъра този резултат показва потенциала на модела за координирана работа между структурите, включително чрез преразпределение на експертен ресурс, както и прилагане на единни подходи при обработването на преписките.