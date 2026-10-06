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Министърът на културата сменя инспектори със стратези

Регионалните дирекции за социално подпомагане се съкращават от 28 на 13

Днес, 06:46
Евтим Милошев
БГНЕС
Евтим Милошев

Аналитичните и стратегическите дейности в министерството на културата куцат, поради което министър Евтим Милошев смята да поправи този дефицит с нова дирекция „Стратегическо планиране, координация, анализ и оценка на културната политика“ от 12 души. Промените в министерството са публикувани за обществено обсъждане. За разлика от други ведомства, които режат бройки по общата повеля да се съкратят с 10% разходите за заплати, в културата намаление на бройки няма да има.

За да осигури място за анализатори и стратези, Милошев съкращава наполовина инспекторите, които работят в инспекторатите по опазване на културното наследство. Така в шестте инспектората във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София на работа ще останат по двама души, а по двама ще се съкратят. Регионалните инспекторати отговарят за опазването на културното наследство в шестте района на планиране, но има и Централно управление, в което работят още 16 души. В това министърът вижда дублиране на функции, с което обяснява и необходимостта от оптимизация. Така общо в Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" числеността ще се намали от 40 на 29 щатни бройки. Милошев си отпуска и още една бройка в дирекция "Връзки с обществеността и протокол", където вече ще работят четирима души. Дирекцията за административно обслужване и човешки ресурси се намалява от 21 на 16 души, а пет места се прехвърлят към дирекция "Управление на собствеността".

Вече са ясни и разместванията в Агенцията за социално подпомагане, които бяха анонсирани от социалния министър Наталия Ефремова преди седмица. Там регионалните дирекции за социално подпомагане се намаляват от 28 на 13. Тези дирекции са различни от дирекциите "Социално подпомагане", които съществуват в почти всеки по-голям град. Техните функции са по-ограничени – те отговарят за осиновяванията, приемната грижа и общи ръководни и методически функции. Чрез вътрешна реорганизация щатното разписание в агенцията се намалява от 4625 на 4455 бройки. 170-те щата, които се закриват, са продължително незаети или такива, на които в момента има служители, придобили право на пенсия, пише в доклада към промените в устройствения правилник.

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