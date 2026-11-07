Бавят се само парите за театри, надвишили лимитите за харчове

БГНЕС От МК твърдят, че се работи по нов механизъм за финансиране, но кога той ще стане факт не се посочва.

Министерството на културата обяви своята позиция по повод на вчерашното интервю на известни български актьори в сутрешния блок на bTV „Тази сутрин“, които алармират, че изплащането на заплатите им се бави с месеци въпреки пълните театрални салони не само в София, но и в страната.

В своите уточнения по темата от културното ведомство заявяват: „Министерството на културата е изплатило всички възнаграждения за заплати и хонорари, за които държавните културни институти в областта на сценичните изкуства са представили надлежно оформени документи и са спазени приложимите финансови ограничения. Възможни забавяния могат да възникнат единствено при изплащането на хонорари, а не на заплати, когато представената документация е непълна или съответният културен институт е надвишил законоустановените лимити за разходи“.

Когато даден културен институт е изчерпал определения му финансов ресурс, без да осигури необходимите средства за изплащане на поетите задължения за хонорари, Министерството на културата е поставено в ситуация да търси допълнителен бюджетен ресурс за покриването на разходи, които е трябвало да бъдат планирани и обезпечени от ръководството на съответния институт, контрират от пресцентъра на МК. И припомнят, че сегашното ръководство на Министерството на културата е заварило финансов недостиг в сектора на сценичните изкуства в размер на повече от 25 милиона евро. „Натрупаните проблеми не са резултат от настоящото управление, а имат системен характер и произтичат от дългогодишни финансови дисбаланси и недостатъци в модела на финансиране“, казват още в позицията си администраторите на културата.

Във вчерашните си изявления актьорите Асен Блатечки, Калин Врачански и Тончо Токмакчиев също посочиха, че забавяне на заплащането е имало винаги в последните години, независимо от това кой е на власт. Припомняме, че слабостите на т. нар. делегирани бюджети и субсидирането на театрите с определена сума за всеки лев (сега вече – евро), донесен като приход от продажба на билети за собствено създадени театрални продукти са критикувани от години. Служебният министър на културата Найден Тодоров и екипът му анонсираха обмисляне на нова система за финансиране на сценичните изкуства, но такава и досега не е предложена.

В изпратената сега до медиите позиция от Министерството на културата в отговор на артистите, обвинили го в бездействие, се изтъква, че се работи едновременно по „план за финансово оздравяване на сектора и по нов, устойчив механизъм за финансиране, който да гарантира предвидимост на средствата, финансова дисциплина и нормални условия за творческа дейност“.