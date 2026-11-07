Бавят се само парите за театри, надвишили лимитите за харчове

Министерството на културата обяви своята позиция по повод на вчерашното интервю на известни български актьори в сутрешния блок на bTV „Тази сутрин“, които алармират, че изплащането на заплатите им се бави с месеци въпреки пълните театрални салони не само в София, но и в страната.
В своите уточнения по темата от културното ведомство заявяват: „Министерството на културата е изплатило всички възнаграждения за заплати и хонорари, за които държавните културни институти в областта на сценичните изкуства са представили надлежно оформени документи и са спазени приложимите финансови ограничения. Възможни забавяния могат да възникнат единствено при изплащането на хонорари, а не на заплати, когато представената документация е непълна или съответният културен институт е надвишил законоустановените лимити за разходи“.
Когато даден културен институт е изчерпал определения му финансов ресурс, без да осигури необходимите средства за изплащане на поетите задължения за хонорари, Министерството на културата е поставено в ситуация да търси допълнителен бюджетен ресурс за покриването на разходи, които е трябвало да бъдат планирани и обезпечени от ръководството на съответния институт, контрират от пресцентъра на МК. И припомнят, че сегашното ръководство на Министерството на културата е заварило финансов недостиг в сектора на сценичните изкуства в размер на повече от 25 милиона евро. „Натрупаните проблеми не са резултат от настоящото управление, а имат системен характер и произтичат от дългогодишни финансови дисбаланси и недостатъци в модела на финансиране“, казват още в позицията си администраторите на културата.
Във вчерашните си изявления актьорите Асен Блатечки, Калин Врачански и Тончо Токмакчиев също посочиха, че забавяне на заплащането е имало винаги в последните години, независимо от това кой е на власт. Припомняме, че слабостите на т. нар. делегирани бюджети и субсидирането на театрите с определена сума за всеки лев (сега вече – евро), донесен като приход от продажба на билети за собствено създадени театрални продукти са критикувани от години. Служебният министър на културата Найден Тодоров и екипът му анонсираха обмисляне на нова система за финансиране на сценичните изкуства, но такава и досега не е предложена.
В изпратената сега до медиите позиция от Министерството на културата в отговор на артистите, обвинили го в бездействие, се изтъква, че се работи едновременно по „план за финансово оздравяване на сектора и по нов, устойчив механизъм за финансиране, който да гарантира предвидимост на средствата, финансова дисциплина и нормални условия за творческа дейност“.