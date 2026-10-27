Microsoft предлага на близо 60 000 свои служители доброволно напускане срещу обезщетение. Това е част от поредния опит на компанията да намали числеността на персонала си, без да прибягва до принудителни съкращения.
Информацията се съдържа във вътрешна бележка на компанията, цитирана от базирания в Ню Йорк сайт за финансови и бизнес новини Business Insider, според която това е съобщено от Ейми Коулман, главен директор "Човешки ресурси" в технологичния гигант.
"Предложението за доброволно напускане отразява важен аспект от еволюцията на нашия подход към промяната: създаване на по-голяма гъвкавост и – където е възможно – повече начини служителите сами да определят следващия етап от професионалния си път", се посочва в бележката.
През юли технологичният гигант съкрати 4800 работни места, а през септември последваха още съкращения на 500 служители.
Microsoft дава обезщетения на 60 000 свои служители за доброволно напускане
През юли и септември технологичният гигант вече съкрати над 5000 работни места
Microsoft предлага на близо 60 000 свои служители доброволно напускане срещу обезщетение. Това е част от поредния опит на компанията да намали числеността на персонала си, без да прибягва до принудителни съкращения.
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