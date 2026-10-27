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Microsoft дава обезщетения на 60 000 свои служители за доброволно напускане

През юли и септември технологичният гигант вече съкрати над 5000 работни места

Днес, 16:19

Microsoft предлага на близо 60 000 свои служители доброволно напускане срещу обезщетение. Това е част от поредния опит на компанията да намали числеността на персонала си, без да прибягва до принудителни съкращения.

Информацията се съдържа във вътрешна бележка на компанията, цитирана от базирания в Ню Йорк сайт за финансови и бизнес новини Business Insider, според която това е съобщено от Ейми Коулман, главен директор "Човешки ресурси" в технологичния гигант.

"Предложението за доброволно напускане отразява важен аспект от еволюцията на нашия подход към промяната: създаване на по-голяма гъвкавост и – където е възможно – повече начини служителите сами да определят следващия етап от професионалния си път", се посочва в бележката.

През юли технологичният гигант съкрати 4800 работни места, а през септември последваха още съкращения на 500 служители.

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