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Подписка иска връщане на класа за чиновниците

Напрежение има в НОИ, здравната каса, социалните агенции, кадастъра

Днес, 09:08
Pexels

Подписка е събрала 32 000 подписа за възстановяване на доплащането за професионален опит и стаж на държавните служители, съобщиха от КТ "Подкрепа". Темата излиза на дневен ред покрай връщането на личната осигуровка за пенсия на държавните служители. До тази година те се осигуряваха изцяло за сметка на държавата, но нямаха т.нар. клас – добавката, която вдига с малко заплатата всяка година. "Прогресивна България" въведе лична осигуровка, но я компенсира изцяло през увеличение на заплатата, така че нетната сума да остане същата. Така всъщност държавните служители печелят от новото положение, защото получават по-висок осигурителен доход, а оттам и по-високи обезщетения и пенсии. Класът обаче остана нерешен въпрос.

От следващата година личната осигуровка за държавните служители би следвало да се увеличи отново, за да се изравни със съотношението, в което се плащат осигуровките от всички останали – 40% от служителя, 60% от работодателя.

Класът е само един повод за напрежение в администрацията. След като КНСБ протестираха миналата седмица в София и накараха Румен Радев да заговори, че предложената минимална заплата от 660 евро не е окончателна, сега на ред идват КТ "Подкрепа". Според тях, в някои сектори на администрацията има нагласи за ефективна стачка – например в Агенцията за социално подпомагане, където заплатите са сред най-ниските. Предстоят протести и стачки в НОИ, НЗОК, Агенцията по заетостта, кадастъра и други, каза Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа". пред "Нова нюз". "Не се предвиждат никакви увеличения в сектор „Сигурност“. Не съм сигурен, че на работещите в сектора това ще им хареса", каза президентът на синдиката Димитър Манолов в неделя пред БНР.

Предстоят протести и стачки в ключови сектори в държавното управление – НОИ, НЗОК, АЗ, АСП, Кадастър и други.

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