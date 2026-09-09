Готви се драстично орязване на екоинспекциите

Екоминистерството планира драстично да намали броя на регионалните инспекции по околна среда и водите, които са най-важните звена в областта на опазването на околната среда. Това потвърди в комисията по околната среда и водите екоминистърът Росица Карамфилова. В момента РИОСВ-тата са 15, а министърът смята да ги направи седем, въпреки че и сега имаме огромни проблеми с контрола над замърсявания от всякакъв вид – води, почви, въздух, отпадъци и т.н. Новата структура ще е следната:

– РИОСВ-Бургас с покритие Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен;

– РИОСВ-Варна с покритие Варна, Шумен, Добрич и Търговище;

– РИОСВ-Плевен с покритие Плевен, Враца, Монтана, Ловеч и Видин;

– РИОСВ-Пловдив с покритие Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали;

– РИОСВ-Русе с покритие Русе, Силистра, Велико Търново, Разград, Габрово;

– РИОСВ-Благоевград с покритие Благоевград, Перник и Кюстендил;

– РИОСВ-София, където са София-град и Софийска област.

Не закриваме, а правим изнесени работни места, обясни министърът пред депутатите. В същото време от новата структура се вижда, че ключови райони с много замърсяващи производства и огромна индустрия остават без екоинспекция наблизо – така е с Враца и АЕЦ "Козлодуй", Стара Загора с целия енергиен комплекс, Перник ще се следи чак от Благоевград, Велико Търново – чак от Русе, и т.н.

Министърът твърди, че преструктурирането се основава на т.нар. функционален анализ, който нашумя и покрай други спорни промени – в здравната система. Тя даде примери с тежки аномалии при сегашното разпределение на натовареността и служителите в системата. Сред тях – инспекция с 25 служители и петима началници, друга инспекция с шестима експерти и 11 деловодители. Карамфилова посочи и че в една екоинспекция има 1100 комплексни разрешителни (екологичния документ, въз основа на който работи едно предприятие със замърсяващо производство), а в друга – 10.

Проблеми в екоинспекциите безспорно има – достатъчно е да се припомни, че те никога не виждат локалните замърсявания и работата им след всеки екологичен инцидент е да отидат и да обявят, че всичко е наред. Намеренията на управляващите обаче едва ли ще решат тези проблеми. Министърът например твърди, че това окрупняване има и антикорупционна полза, тъй като сега инспекцията в един град е твърде свързана или зависима от местните власти. В същото време обаче има и аргумент, че местните инспектори най-добре познават естеството на замърсителите в района си.

Карамфилова обяви още, че започва консултации с работещите в регионалните инспекции по предложената нова структура.