Eкоинспекция внезапно "откри" 20-годишна каменна кариера

Незаконна кариера, за която има данни, че е разкопана преди около 20 години, бе разкрита от РИОСВ - Хасково. Екоинспекцията е била сезирана от „Зелено движение“.

„Миналата седмица извършихме проверка на място с експерти. Направени са замервания, снимков материал, има доказателства по ортофото картата по „Натура 2000“. Самата кариера се намира в землището на село Лясковец. Имотът, който е нарушен, е от порядъка на 4 дка“, заяви директорът на РИОСВ инж. Тонка Атанасова, цитирана от БГНЕС.

Проверката на екоинспекторите е показала, че по-голямата част от инертните материали са добивани от горски територии, което е нарушение на закона. Установено е още, че никога за терена край село Лясковец не е издавано разрешение за добив на инертни материали.

„В регионалната инспекция няма данни за провеждане на процедура и отдаване от Министерството на енергетика с концесионен договор. Изпратили сме всички документи по компетентност до Министерство на енергетиката, до община Стамболово и до Горското стопанство“, каза още Атанасова.

Проверката на екоинспекцията е показала, че по-голяма част от добива на инертни материали е извършван преди повече от 10 години. „Вижда се от картата по "Натура 2000", че изземването се е случило в периода между 2006 и 2011 година. Има съвсем малки пресни следи, от които се вижда, че инертни материали са изземвани и в близката година - около 500 кв. м“, каза още директорът на екоинспекцията.