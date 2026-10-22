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МОСВ задвижи закриването на половината екоинспекции

Архиви и личен състав трябва да са прехвърлени до 1 януари

22 Окт. 2026Обновена
Pexels

Дългоочакваните промени в структурата на екологичния контрол най-сетне бяха публикувани за обществено обсъждане. С тях се прави първата от години сериозна промяна в звената на екоминистерството, които са ключови за контрола над замърсяванията на околната среда, инвестиционните намерения и т.н.

Промените потвърждават намерението регионалните инспекции по околната среда и водите да се намалят наполовина – от 15 на седем. На мястото на закритите инспекции ще има териториални дирекции "Контрол на околната среда".

Новите регионални инспекции ще бъдат:

– Благоевград с обхват Благоевград, Перник, Кюстендил;

– Бургас с обхват Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол;

– Варна с обхват Варна, Добрич, Шумен, Търговище;

– Плевен с обхват Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин;

– Пловдив с обхват Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали;

– Русе с обхват Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра;

– София с обхват София и Софийска област.

Дирекции ще има в Бургас, Стара Загора, Варна, Шумен, Плевен, Враца, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Русе, Велико Търново, Благоевград, Перник и София.

С друг проект се променят структурата и отговорностите на басейновите дирекции. Контролът върху водите се прехвърля от тях към регионалните инспекции по околната среда и водите, а басейновите дирекции занапред ще се занимават само с разработване и актуализиране на плановете за управление на речните басейни, плановете за управление на риска от наводнения и морската стратегия, както и с издаването на разрешителни, оценка на състоянието на водите, мониторинг.

Третата промяна е свързана с дирекциите на националните паркове, като там основно се цели въвеждане на споделени административни услуги с централната администрация на министерството и уеднаквяване на работното време.

Необяснимо защо към нито един от тези три проекта няма ясна финансова обосновка и потенциален резултат за числеността на администрацията, въпреки че уж цялото преструктуриране на администрацията цели именно оптимизация на разходи. Така не може да се види какво се печели от големите промени, а по отношение на необходимите финансови средства е посочено лаконично, че не са необходими, защото всичко ще се направи в рамките на утвърдените бюджети.

Въпреки че промените предполагат прехвърляне на огромно количество документи и хора, новите текстове влизат в сила веднага. Екоинспекциите трябва да са си прехвърлили активи, пасиви, архиви и личен състав до 1 януари. Започналите, но неприключили производства пред закритите РИОСВ – Шумен, Враца, Монтана, Велико Търново, Смолян, Хасково, Стара Загора и Пазарджик, ще се довършат от новите отговорници. Недовършените производства в басейновите дирекции обаче ще се довършат по сегашния ред.

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