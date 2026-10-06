Опозицията иска свикване на КСНС заради ударените кораби

Парламентарната опозиция в лицето на "Продължаваме промяната", "Демократична България" и ГЕРБ поиска от президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) заради ударените от дронове кораби в наши води.

Лидерът на ПП Асен Василев заяви в парламента, че "нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малко да се разбере защо не са били защитени“. "За съжаление истински президент на България и главнокомандващ към момента е очевидно, че няма. Няма свикан Консултативен съвет по национална сигурност, няма реакция от президентството", каза Василев.

"Моите очаквания са, че госпожа Йотова няма да свика Съвета за национална сигурност, няма смисъл и да я призовавам", заяви той. И изтъкна, че свикването на КСНС би позволило на политическите сили да споделят информация, с която разполагат чрез европейските си партньори и международните си контакти.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев също настоя за свикване на КСНС и подчерта, че още през юли "Демократична България" е поискала от Йотова свикването на съвета, който по Конституция трябва да се провежда веднъж на всеки три месеца. "Тогава искането ни бе отказано от г-жа Йотова, а днес в икономическата зона на България в Черно море бяха ударени два транспортни кораба. Г-жа Йотова пред ООН каза, че войната вече излиза извън териториалните води на воюващите страни в Черно море, и изрази своите опасения. Въпреки това, девет месеца, откакто е президент, тя още не е свикала КСНС, нарушавайки Конституцията", каза Мирчев.

Той също така поиска консултации в НАТО по член 4. от Вашингтонския договор, както и за изслушване в парламента на ДАНС, Служба "Военно разузнаване", Държавна агенция "Разузнаване", министъра на отбраната и премиера Румен Радев.

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Даниел Митов меката позиция на България спрямо войната на Русия в Украйна е причина за атаките срещу националната сигурност. Съпартиецът му Христо Гаджев пък заяви, че "докато президентът и премиерът се държат като хипита в Уудсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира". "Надявам се да бъде свикан Консултативен съвет. Ако не, ние ще предложим още утре да има изслушване на премиера, на министрите на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, както и на шефовете на службите в парламента и се надявам този път от "Прогресивна България" да постъпят отговорно", каза Гаджев.

Кандидатът за президент Андрей Гюров също атакува Илияна Йотова, че мълчи.

Гюров отбеляза, че Йотова мълчи по темата повече от седем часа след атаката. „Върховен главнокомандващ не е титла за церемонии. Отговорността се доказва в най-тежките моменти“, каза Гюров.

По думите му нападението срещу двата кораба показва, че България вече е изправена пред реална заплаха. Той попита „има ли главнокомандващ“, когато страната има нужда от незабавна реакция. И призова Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

До момента единственото съобщение от президентството е, че Йотова е отменила посещението си във Велико Търново заради атакуваните кораби. Друга позиция липсва.

"Българският Ескобар"

Извънредно заседание на парламента ще бъде свикано на 13 октомври по инициатива на "Продължаваме промяната". Поводът обаче е скандалното видео с наркотрафиканта Огнян Атанасов, на което той се бие в затворническата болница малко преди да бъде помилван от вицепрезидента Илияна Йотова заради влошено здраве.

Лидерът на ПП Асен Василев каза, че ще бъдат изслушани директорът на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора. "Какво е знаела госпожа Йотова? Какво е стигнало до нея? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е прочела?", попита Василев. И поиска да се разкрие дали инцидентът в затворническата болница е бил отразен в документите за т.нар. "български Ескобар" и дали тази информация е достигнала до институцията на вицепрезидента преди помилването.

"Гафът с наркотрафикантите поставя важния въпрос годна ли е въобще Йотова да бъде президент на България”, каза на по-късно Ивайло Мирчев.