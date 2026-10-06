Дронове нападнали кораби в наши води

Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Около 3 часа тази нощ на 70 морски мили от Бяла, е имало координирани атаки с морски и въздушни дронове срещу търговски плавателни съдове в района, заяви премиерът Румен Радев. Това е първа атака срещу кораби в изключителната икономическа зона на България, предава Maritime.bg.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът ни е бил свидетел на атаката и е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващи моряци.

Мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136). Навигационните сайтове показват, че те са били атакувани в 03:07 ч. тази нощ.

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Корабът е плавал от Истанбул за Сулина. Областният управител на Варна Мариус Смърков заяви, че досега не са намерени живи моряци. Открити са единствено една обърната лодка, три обърнати спасителни плота и жилетки, заяви премиерът Радев. Търсенето на моряците продължава.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау от Галац за Истанбул, е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж - 11 турски граждани и 7 индийски граждани, е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA. Корабът ABLE плава на дрейф.

Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA.

Двамата по-тежко пострадали - единият е с термична травма, другият - с травма на главата, бяха транспортирани във Военноморската болница във Варна. Най-тежко е пострадал капитанът на кораба. Останалите 16 души са в добро състояние.

Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване. Турска публикация от днес представя различна версия: според Haber Denizde ALFA WATAN и ABLE, описани като турски собственост, са се сблъскали при изхода на канала Сулина в Румъния, като вследствие на сблъсъка ALFA WATAN е потънал.

Vesseltracker също твърди, че "корабът „Алфа Ватан“ (IMO: 7510884), пътуващ от Истанбул към Сулина, се сблъска с кораба „Ейбъл“ при изхода от канала Сулина в Румъния. „Алфа Ватан“ потъна източно от нос Св. Атанас и град Бяла."

Важен детайл добавя най-големият Z-Телеграм канал “Рибар”. Без да се произнася дали е катастрофа или нападение на дронове, той пише: “След вчерашното потъване на товарния кораб *ROYAD MAMMADOV* източно от Румъния, рано тази сутрин българските медии съобщиха, че през нощта са били ударени още два кораба за насипни товари в югозападната част на Черно море. Прави впечатление, че и трите кораба, станали мишена през последните 24 часа, са извършвали редовни посещения на украински пристанища по река Дунав.”

Два кораба са атакувани край България pic.twitter.com/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) 6 октомври 2026 г.

Министър-председателят Румен Радев свика среща с институциите във връзка с инцидента в икономическата зона на България в Черно море. Това е абсолютно недопустима атака в българсакта изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право и на марското дело, заяви Радев.

Два хеликоптера от авиобаза "Крумово" пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев по повод атаката срещу два кораба в български води. В операцията ще се включи и самолет Су-25.

ПРОТЕСТИ

Атаките срещу търговски кораби в Черно море зачестяват. Турция многократно протестира, Анкара призова Русия и Украйна да прекратят атаките срещу цивилното корабоплаване.

На 5 октомври 2026 г. турски кораб, превозващ царевица от украинското пристанище Измаил за Италия, беше поразен в Черно море, в румънската изключителна икономическа зона. Корабът ROYAD MAMMADOV впоследствие потъна. Румънските власти съобщиха за двама загинали и 11 спасени членове на екипажа. Украйна заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона. През август два турски граждански кораба — YAŞAR и NADEZHDA — бяха атакувани с безпилотни летателни апарати след отплаването им от Новоросийск. Турското външно министерство тогава официално заяви, че е „дълбоко обезпокоено“, и предупреди, че войната между Русия и Украйна се разпространява все повече в Черно море. Само няколко седмици по-късно, на 26–27 август, бяха атакувани турските кораби LIDER BORDO MAVİ и LIDER KOCATEPE край руското черноморско крайбрежие. След тези инциденти Турция извика украинския посланик в Анкара.

На 23–24 септември Ердоган заяви, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са „неприемливи“, независимо дали са извършени от Русия или Украйна.

Международната морска организация (IMO) още през юли предупреди за възобновяване на атаките срещу международното корабоплаване в Черно и Азовско море.

Според данни, цитирани от турската морска индустрия, от началото на войната са били атакувани 226 цивилни и търговски кораба в Черно море, като над 70% от тези атаки са станали през 2026 г.

Ивайло Мирчев, съпредседател на Да, България, коментира изявлението на премиера Радев: