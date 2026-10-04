Подменят 380 каменни блока от облицовката на Шипка

Паметникът на свободата на връх Шипка навлиза в първия си мащабен ремонт от четири десетилетия насам, след като последните подобни дейности са извършени в периода 1981–1982 г., обясни пред bTV директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов. Подготовката за настоящата реставрация започва още през 2015 г., когато при проверка се оказва, че монументът липсва от кадастралната карта и няма акт за държавна собственост. До началото на 2018 г. този казус е разрешен с издаването на акт за публична държавна собственост, което отваря пътя към законното проектиране. В следващите четири години са изготвени технически паспорт и предварителни проучвания, съгласувани с Министерството на културата, планът е променен през 2020 г., изработен е нов двуфазен проект за консервация и реставрация.

Монументът е здрав и няма отклонения по вертикалната си ос, а основните проблеми произтичат от каменната му облицовка и проникващата влага. Противно на масовото схващане, паметникът не е изграден от гранит, а от местен камък доломит, който е водопропусклив. При замръзване през зимните месеци влязлата вода постепенно отслабва структурата на камъка, а компрометираните с годините фуги позволяват на влагата да прониква в дълбочина.

Ремонтът предвижда пълно префугиране на съоръжението със специални защитни смеси и преглед на близо 380 компрометирани облицовъчни блока. За всеки от тях ще се преценява индивидуално дали да бъде укрепен на място, за да се запази автентичният материал, или да се пристъпи към подмяна. Част от реставрацията включва и пълния демонтаж на северното стълбище, което закрива основата на северната стена. Тъй като стълбището е било стъпило върху свличащ се каменно-земен насип, проектът предвижда изливане на нов стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат поставени обратно оригиналните елементи. В отговор на обществени опасения относно извозването на материали от обекта, д-р Ангелов категорично уточни, че с камиони се премахва единствено нестабилният насип, докато оригиналните каменни блокове са номерирани, грижливо подредени на самата строителна площадка и ще бъдат възстановени на местата си. Крайният срок за цялостното приключване на реставрационните дейности е началото на септември 2029 г.