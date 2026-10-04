Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Подменят 380 каменни блока от облицовката на Шипка

Днес, 10:33

Паметникът на свободата на връх Шипка навлиза в първия си мащабен ремонт от четири десетилетия насам, след като последните подобни дейности са извършени в периода 1981–1982 г., обясни пред bTV директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов. Подготовката за настоящата реставрация започва още през 2015 г., когато при проверка се оказва, че монументът липсва от кадастралната карта и няма акт за държавна собственост. До началото на 2018 г. този казус е разрешен с издаването на акт за публична държавна собственост, което отваря пътя към законното проектиране. В следващите четири години са изготвени технически паспорт и предварителни проучвания, съгласувани с Министерството на културата, планът е променен през 2020 г., изработен е нов двуфазен проект за консервация и реставрация.

Монументът е здрав и няма отклонения по вертикалната си ос, а основните проблеми произтичат от каменната му облицовка и проникващата влага. Противно на масовото схващане, паметникът не е изграден от гранит, а от местен камък доломит, който е водопропусклив. При замръзване през зимните месеци влязлата вода постепенно отслабва структурата на камъка, а компрометираните с годините фуги позволяват на влагата да прониква в дълбочина.

Ремонтът предвижда пълно префугиране на съоръжението със специални защитни смеси и преглед на близо 380 компрометирани облицовъчни блока. За всеки от тях ще се преценява индивидуално дали да бъде укрепен на място, за да се запази автентичният материал, или да се пристъпи към подмяна. Част от реставрацията включва и пълния демонтаж на северното стълбище, което закрива основата на северната стена. Тъй като стълбището е било стъпило върху свличащ се каменно-земен насип, проектът предвижда изливане на нов стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат поставени обратно оригиналните елементи. В отговор на обществени опасения относно извозването на материали от обекта, д-р Ангелов категорично уточни, че с камиони се премахва единствено нестабилният насип, докато оригиналните каменни блокове са номерирани, грижливо подредени на самата строителна площадка и ще бъдат възстановени на местата си. Крайният срок за цялостното приключване на реставрационните дейности е началото на септември 2029 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Шипка

Още новини по темата

Руското посолство се активизира с нота за Шипка
01 Окт. 2026

Кабинетът отпусна 3.1 млн. евро за ремонт на паметника на Шипка
15 Юли 2026

Километрична опашка се изви към Шипка
03 Март 2024

Президентът обвини партиите и парламента във "властова булимия"
19 Авг. 2023

Днес отбелязваме 146 години от боевете при Шипка
19 Авг. 2023

От Шипка до Западния фронт, или другата българска следа на "Оскарите"
11 Март 2023

Старозагорската митрополия почете посланик Митрофанова
25 Септ. 2022

Българският комикс събира фенове на „Шипка“ 6

01 Юли 2022

АПИ: Утре подписваме договора за тунела под Шипка
07 Юни 2022

Бивш шеф на НСО иска оставката на настоящия заради Шипка
06 Март 2022

Министър иска оставката на шефа на НСО за снежните топки по премиера

04 Март 2022

Скандирания "Русия" заглушиха честванията на Шипка
03 Март 2022

Президентът призова от Шипка за единство срещу унинието
21 Авг. 2021

„Шипка" е синоним на България, свобода и независимост
20 Авг. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки