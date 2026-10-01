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Руското посолство се активизира с нота за Шипка

Александър Александров

Днес, 06:31
БГНЕС

Посолството на Руската федерация в България е изпратило нота до нашето Външно министерство във връзка с ремонта на паметника на връх Шипка. Това става ясно от изявление, публикувано на страницата на посолството във Фейсбук.

"Във връзка със запитвания от граждани и медии относно реставрацията на Паметника на свободата на Шипка, увековечаващ освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г., ви информираме за следното.

Споделяме загрижеността на руската и българската общественост относно запазването на историческата истина за Освободителната война и оригиналния вид на паметника на Шипка, който е важен символ както за Русия, така и за България. Същевременно разчитаме, че компетентните български органи, в съответствие с публичните си изявления и обещания, ще осигурят внимателното и деликатното възстановяване на този паметник, нуждаещ се от цялостен ремонт, и че актуализираната експозиция напълно ще отразява неизкривената истина за събитията от 1877-1878 г.

От наша страна, въз основа на член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската Федерация и Република България от 4 август 1992 г., изпратихме съответна нота до МВнР на България, в която подчертахме актуалността на двустранните договорености за опазване на историческото наследство на двете страни", написаха от руското посолство.

В средата на юли кабинетът "Радев" отпусна 3 150 000 евро за финансиране на договора, сключен между Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа", след като общината в Казанлък даде разрешение още през 2023 г. Дългочаканият ремонт започна в началото на септември, с разписан проект от 1000 страници. 

Паметникът затваря за посетители до края на 2029 г., а още при старта на ремонта се надигна вълна от недоверие, прераснала в протести. Във вторник в МВР бе получен сигнал, че група лица не позволява на работници, работещи на Паметника на Свободата на връх Шипка, да си тръгнат. На място бяха изпратени полицейски служители от полицейското управление в Казанлък. От полицията съобщиха, че двама мъже на 55 и на 56 г., единият от които кандидат за президент, са отказали да изпълнят полицейски разпореждания и са били задържани за 24 часа. Арестът е за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, изразяващо явно неуважение към обществото, както и за противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задълженията си по служба.

 

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Ключови думи:

Шипка, руско посолство

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