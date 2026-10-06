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Взвод ще разстреля военен в САЩ

Днес, 08:08
Нидал Малик Хасан
Нидал Малик Хасан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил изпълнението на смъртната присъда на бившия майор от американската армия Нидал Малик Хасан чрез разстрел от армейски взвод. Решението е взето по препоръка на министъра на отбраната Пийт Хегсет, съобщи говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Хасан беше осъден на смърт за нападението във военната база Форт Худ, Тексас, на 5 ноември 2009 г. Тогава той откри огън в център, в който военнослужещи се подготвяха за изпращане зад граница. При атаката бяха убити 13 души, а 32-ма бяха ранени.

Хасан бе задържан. През 2013 г. военен съд го призна за виновен по обвиненията в предумишлено убийство и опит за предумишлено убийство и го осъди на смърт. Той се представляваше сам в процеса. Смъртната присъда беше потвърдена от военните апелативни инстанции. През март 2025 г. Върховният съд на САЩ отказа да разгледа последната му жалба, с което приключи обичайният процес на обжалване във военната съдебна система..

Случаят има историческо значение за американската армия. Ако екзекуцията бъде извършена, това ще бъде първата екзекуция на американски военнослужещ от 1961 г. насам, когато редник Джон А. Бенет е осъден за изнасилване и опит за убийство на 11-годишно момиче в Австрия през 1954 г.

Особено необичаен е и избраният метод — разстрел, но това не е прецедент - в САЩ този метод не е забранен на федерално ниво и някои щати изрично го предвиждат в законодателството си. Южна Каролина извърши екзекуция чрез разстрел миналата година, а Рони Лий Гарднър бе екзекутиран в Юта през 2010 г.

Точните дата и място на екзекуцията на Нидал Малик Хасан все още не са определени. Това трябва да направи министърът на войната.

 

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смъртно наказание

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