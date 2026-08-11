Ливан стана първата арабска страна, премахнала смъртното наказание

ЕПА/БГНЕС Мнозинството от 128-те ливански депутати гласуваха в полза на премахването на смъртното наказание, с изключение на парламентарния блок на "Хизбула".

Ливанският парламент гласува днес за премахване на смъртното наказание, предават ДПА и БТА.

Така Ливан стана първата арабска страна, където няма да бъдат издавани такива присъди. Смъртното наказание ще бъде заменено от доживотен затвор с полагане на изключително тежък принудителен труд.

Малката средиземноморска държава наложи неофициално мораториум върху екзекуциите още през януари 2004 г. Въпреки това оттогава бяха издадени десетки смъртни присъди, които по-късно бяха спрени или заменени.

Мнозинството от 128-те ливански депутати гласуваха в полза на премахването на смъртното наказание, с изключение на парламентарния блок на "Хизбула".

Министърът на правосъдието Адел Насар, който присъстваше в парламента, нарече това "историческа стъпка" за страната.

Правозащитни организации, които призоваваха за формализиране на мораториума или за пълно премахване на смъртното наказание, също приветстваха вота. Рамзи Каис, отговарящ за Ливан в "Хюман Райтс Уоч", че Ливан "отбелязва окончателно скъсване с жестока присъда, която никога не бива да бъде налагана".

"Смъртното наказание е уникално със своята жестокост и окончателност и е белязано от произвол, предразсъдъци и грешки", каза той. Не е ясно как ще бъде прилаган "изключително тежкият принудителен труд", някои депутати заявиха, че условията на новото наказание все още не са ясни.

Ливан има наказание "тежък труд", записано в закона и съдебните решения, но дори то рядко се прилага през последните години заради липсата на ресурси и капацитет в пренаселените затвори на страната. Премахването на смъртното наказание в Ливан идва в момент, когато парламентът обсъжда спорен закон за обща амнистия, най-големият от края на 15-годишната гражданска война през 1990 г., който може да намали присъдите или дори да освободи осъдени наркотрафиканти и членове на въоръжени групи, с някои изключения.

Членове на семействата на ливански войници и чиновници, убити или нападнати от ислямистки бойци, многократно са протестирали срещу закона, като някои казват, че са се надявали извършителите, убили техните близки, да бъдат екзекутирани, а не да получат намалени присъди.

Засега няма коментар от страна на "Хизбула" на историческото решение. Няма коментар и от разнообразните религиозни институции в Ливан, които смятат смъртното наказание за законно.