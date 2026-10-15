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Разстрелът на американския военен
няма да бъде излъчван на живо

Днес, 18:26
Тръмп съобщи, че екзекуцията през декември няма да се излъчва на живо
Тръмп съобщи, че екзекуцията през декември няма да се излъчва на живо

Първият разстрел на американски военнослужещ от 1945 г. насам няма да бъде излъчван на живо. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че екзекуцията чрез разстрел на Нидал Малик Хасан, военен психиатър от американската армия, който уби 13 души във военната база Форт Худ през 2009 г., няма да бъде излъчвана на живо, както първоначално планираше Пентагонът.

Много добри и добронамерени хора биха предпочели да не наблюдават смъртта му нито на живо, нито чрез каквито и да било други визуални средства. Той ще бъде екзекутиран, както е планирано, чрез разстрел, но събитието няма да бъде излъчвано“ , написа Тръмп в собствената си социална мрежа.

На най-близките роднини на жертвите ще бъде позволено да присъстват на екзекуцията.

През октомври американският президент нареди смъртната присъда да бъде изпълнена. Министърът на отбраната Пийт Хегсет предложи екзекуцията да бъде извършена чрез разстрел, а Тръмп одобри предложението.

По-късно медиите научиха, че се планира пряко излъчване на екзекуцията. Хегсет потвърди тази информация. „Ще се погрижим хората да могат да видят това и то да бъде достъпно за обществеността“ - заяви министърът. - „Защото хората трябва да разберат, че подобни действия водят до сериозни последствия. 

Решението разстрелът да бъде показан на живо предизвика широк обществен отзвук.

Последната екзекуция чрез разстрел в американската армия е извършена през януари 1945 г.

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