За първи път САЩ ще излъчват на живо разстрел

Правителството на САЩ ще излъчва на живо предстоящата екзекуция чрез разстрел на човека, убил 13 души във военната база „Форт Худ“ през 2009 г. Съобщението за безпрецедентното живо предаване на екзекуция в САЩ е на Пентагона.

Нидал Малик Хасан, бивш армейски психиатър, ще бъде първият човек, екзекутиран чрез разстрел от американските въоръжени сили от 1945 г. насам. Екзекуцията е насрочена за 3 декември в същата база в Тексас, където Хасан откри огън с пистолет в медицинско заведение.

„Ще се излъчва на живо. Подробностите ще последват“, е заявил пред "Ройтерс" представител на Пентагона, пожелал анонимност. А след това и министърът на отбраната Пийт Хегсет, който подкрепи инициативата за екзекутирането на Хасан чрез разстрел, потвърди плановете за излъчване на живо.

🚨 WOW! SecWar Pete Hegseth just announced the firing squad execution of Fort Hood Islamist terrorist Nidal Hasan will be **PUBLIC**



At the SAME time and place where Hasan carried out the attack.



"We'll make sure that people are able to watch it. That it's public. Because… pic.twitter.com/boEWPqFIUU — Eric Daugherty (@EricLDaugh) 8 октомври 2026 г.

Хегсет заяви пред предаването „Human Events Daily“, че решението Хасан да бъде екзекутиран чрез разстрел във „Форт Худ“ в четвъртък в 13:00 ч. (приблизителният час, ден от седмицата и място на стрелбата през 2009 г.) е било „напълно логично решение“.

„Ще се уверим, че хората може да го гледат, че е публично. Защото хората трябва да разберат, че [...] има сериозни последствия за подобни неща“, каза той.

Запитан дали Хасан е имал последни желания, Хегсет отвърна: „Не ме е грижа. Ще се видим с него на 3 декември.“

В миналото медиите са се опитвали да излъчват екзекуции в САЩ по телевизията, но са били блокирани от съда. Публичните екзекуции са изключително редки по света. Сред страните, за които е известно, че са провеждали такива през последните години, са Иран и управляваният от талибаните Афганистан.

Чак до началото на XX век извънсъдебният линч в САЩ е бил публично зрелище, често извършван от бели тълпи срещу чернокожи американци. Последната законно разрешена публична екзекуция в САЩ е извършена през 1936 г. - тогава хиляди са наблюдавали обесване на млад чернокож мъж, осъден за изнасилване на бяла жена.

Военно съдебно жури осъди Хасан на смърт през август 2013 г., след като го призна за виновен по 45 обвинения в предумишлено убийство и опит за предумишлено убийство. Стрелбата възникна броени седмици преди Хасан, който сега е на 56 г., да бъде изпратен на мисия в Афганистан. Той остава частично парализиран и прикован към инвалидна количка, след като беше прострелян от полицията по време на ареста.

Според американското военно право президентът на САЩ трябва да одобри екзекуция чрез разстрел. Президентът Доналд Тръмп го е направил това по препоръка на Хегсет, съобщи Пентагонът в понеделник. Сега Белият дом отказва да коментира дали Тръмп подкрепя излъчването на живо, като пренасочи въпросите към Пентагона.

Организацията „Death Penalty Action“, която се противопоставя на смъртното наказание, заяви, че екзекуцията на Хасан ще бъде първата военна екзекуция от 1961 г. насам. Според Информационния център за смъртното наказание (DPIC) екзекуцията през 1961 г. е извършена чрез обесване. Последните известни екзекуции чрез разстрел от американските въоръжени сили са извършени през 1945 г., съобщава центърът.

„Би било изключително, изключително странно“ да се излъчва на живо това събитие, заяви Юджийн Фидел, адвокат и експерт по военно право, който преподава в Юридическия факултет на Йейл.

Според него излъчването на екзекуция онлайн или по телевизията би било безпрецедентно. Той добави, че Хасан ще трябва да заведе дело във федерален съд, ако иска да блокира публичното показване на смъртта си.