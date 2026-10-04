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Шеф от партията на Радев внушава, че от 4 месеца цените не се вдигали

Петър Витанов твърди, че никога не са казвали, че ще намалят цените, а само ще ги овладеят

Днес, 16:26
Петър Витанов
БГНЕС
Петър Витанов

"Никога не е казвано, че цените ще бъдат понижени. Говореше се за овладяване на ръста на цените за част от храните - продукти в “Кошница с грижа". Това заяви в интервю пред БНР Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България". Той се опита да внуши дори, че в последните четири месеци - т.е. откакто ПБ е на власт, цените на хранителните стоки си стояли все на същото ниво, защото така казал НСИ. Всичко това идва, докато цените хвърчат във всички области, отрасли, магазини, пазари.

"От ден 1 в предизборната кампания се говореше за овладяване на ръста на цените. По отношение на хранителните продукти, ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване е от февруари 2025. Според НСИ цените последните 4 месеца не са поскъпнали. Услугите се вдигат и цените на транспорта. Но хранителните продукти с административен  контрол и споразумения с търговски вериги дава резултата, не е които искаме и продължаваме с мерките,” каза Витанов, който преди беше депутат и евродепутат от БСП.

Той посочи, че ще има промени в закона за Комисията за защита на потребителите, която наскоро бе оглавена от бившата депутатка от БСП Мая Манолова. Тя ще бъде овластена да санкционира.

"Ще изготвим нова методика и за санкции на веригите, някои вериги постъпиха отговорно, други не го направиха. Инфлацията е рекордна 5,6%, предполага се да стигне 5,9% до края на годината. В редица държави има протести заради високите цени на горивата, тук все още поддържаме най-ниските нива. Ормузкият проток е затворен, Черно море е неизползваемо за превоз на петрол, което драстично увеличава цените. Това, което се опитваме да правим е с мерките за намаляване цената на пропан бутана, махнахме акциза, уведомен е ЕС, а 170 млн. евро са за земеделските производители. Целта е да стигнат до 15 000 производителя и да ограничат цените", обясни още Петър Витанов.

Той сподели: “Аз разбирам критиките, но да си дадем сметка какво е направено, а то е много". И допълни, че само една малка част от мерките са публикувани  и те са за един щит към социално уязвими хора и ще има солидно социално размразяване и то на неща, "които са замразявани включително и по времето на Асен Василев":

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Ключови думи:

Петър Витанов, цени, инфлация

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