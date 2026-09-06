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Пеканов смъмри туристическия бизнес за високите цени

Днес, 10:53
Вицепремиерът Атанас Пеканов
БГНЕС
Вицепремиерът Атанас Пеканов

"Темата с инфлацията и цените в България е плашеща. Регулаторите трябва да бъдат засилени още", заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Нова тв.

„Ситуацията не е добра. Но трябва да видим и промените в последните месеци. Когато дойдохме на власт, казахме, че ще се намесим, където можем с меки мерки. Регулаторни промени бяха направени. Но трябва да бъдат засилени още регулаторите”, каза Пеканов.

Той коментира, че в компонента „храни”, статистиката сочи намаляване на цените през май, юни, юли и август има намаление - 1,9% намаление на месечна база.

Пеканов признава, че има и сезонно намаление на плодовете и зеленчуците, но смята, че и действията на правителството са се отразили.

„Говорихме със супермаркетите. Има критики срещу „кошница с грижа”, но аз смятам, че дава и ефект”, каза Пеканов.

Той посочи, че три месеца инфлацията спадаше, но пак се засили през август. Основната причина са разходите за транспорт. „Това са неща, над които българското правителство няма пълен контрол. Виждате геополитическите събития, виждате какво се случва по света. Това е секторът, в който няма как ние да успокоим цената на петрол”, каза Пеканов.

Той отправи остри критики към туристическия сектор.

„Това е вторият сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и през август. Това са решения, които са взети от български търговци. И там аз смятам, че те не постъпиха правилно. Не постъпиха правилно, защото се възползваха от процеса на влизане в еврото да повишат цените по начин, който ощетява българите”, каза Пеканов.

„За мен не е нормално да седна на ресторант във Виена и в София и цените да са относително еднакви при съвсем различен стандарт на живот”, коментира вицепремиерът.

Според него секторът трябва да си даде сметка, че дългосрочно поставя под риск цялостното си представяне. „Туристи от цяла Европа идваха в България, отчасти защото беше по-евтино. Ако цените са като в Испания и Италия, другият път ще се замислят дали да дойдат”, каза Пеканов.

„Няма да се намалява ДДС за туристическия бранш”, категоричен бе вицепремиерът. „Получиха доста отстъпки в годините на COVID, а те в годината на еврото се възползваха по най-лош начин от събитията. Не са имали чак такива разходи, за да се вдигнат цените, на места дори двойно”, смята Пеканов.

Вицепремиерът не пожела да коментира параметри от бюджета за догодина.

„Разговорите в момента са в ход. Нека да не казвам нищо, преди да са завършили. Целия септември месец с финансовото министерство ще се срещат всички министерства, ще се финализира предложението за следващия бюджет. Когато му дойде времето, ще бъде дадена тази информация”, каза Пеканов.

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Ключови думи:

Атанас Пеканов, цени

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