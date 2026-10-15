Ученическите екскурзии - у нас 60 евро, в Испания 6

Илияна Кирилова Да стои детето в училище също не е евтино за родителите (помагала, униформи...), но големият финансов ужас настава щом излезе на екскурзия.

За фрапиращи разлики в цените на ученическите екскурзии у нас и в чужбина информира в социалните мрежи Пламена Николова, част от неправителствената организация "Национална мрежа за децата". Тя останала изумена от поскъпването у нас (от 45 лв. на 45 евро за година - при собственото ѝ дете), затова проучила родни оферти и стойностите в редица други държави, след като попитала родители. И излезли стряскащи разлики, като например от 23 до 60 евро при екскурзия София - Пловдив и 6 евро за същото разстояние в Испания.

По повод скорошния случай от 45 евро за детето ѝ при групово посещение на ферма край София, описвайки и детските градини, а и задължението на родителите да плащат и за храна, тя коментира: "Цената от 45 евро не включва храна (ако децата са в детска градина, градината им пакетира такава, но за учениците от начален курс няма предвидена). Цената важи, ако се съберат поне 45 деца, иначе автоматично се повишава (до 55 евро за група с бус) и включва някакво занимание на място като рисуване на тиква, писано яйце, правене на зелник и т.н. Организаторът на тези екскурзии за София и за училище, и за детската градина, почти винаги е един и същ, или най-много двама-трима, с абсолютно сходни цени, подозрително приличащи на картелно споразумение. Интересно е, че независимо дали до дестинацията има градски транспорт (примерно кв. "Гео Милев" - Лозен), или е София-Плевен, цената е все една и съща. Цените в провинцията са малко по-ниски, но дори при Пловдив - Първомай посещение на ферма е 30 евро".

Ето цени в други държави:

Испания - около 6 евро за екскурзия на разстояние до 150 км без храна, или приблизително 8 евро, ако е включен обяд.

​Гърция - частни детски градини, използващи собствени микробуси, таксуват между 4 и 7 евро за кратки локални екскурзии, или 8 евро при наемане на голям автобус. Общинските училища - 15-20 евро за посещение на спортни центрове, без храна, но с включени занимания.

Германия - близките пътуванията са с карти за градски транспорт с храна от дома. Лятна програма на детска градина от три екскурзии (влак/автобус/градски транспорт, вход за зоопарк/музей, закуски и сладолед) излиза 20 - 30 евро. В Бавария местни еднодневни излети са до 15 евро без храна. 5-дневна автобусна екскурзия до Краков с 5 нощувки и едно хранене струва 400 евро (колкото екскурзия на родните ученици 3 дни около Велико Търново).

Австрия - между 16 и 20 евро до 40 км.

Португалия - безплатни еднодневни екскурзии.

Шотландия - еднодневни екскурзии до сафари паркове, зоопаркове, планетариуми и т.н. струват около 5 лири, може и безплатно, децата си носят сух пакет.

​Швейцария - рутинните училищни екскурзии са безплатни.

САЩ, Чикаго - безплатно за близки посещения.

И едно изключение. Сърбия - 40 км с включен обяд - 70 евро. "Туроператорът е все един и същ. Познато, нали?", пита Николова.

Цени у нас:

Много кратки местни екскурзии, 15–40 км - 25 евро.

От София до Перник, Железница, Лозен, Панчарево - от 35 евро до 50 евро само за транспорт.

​София – Пловдив: 23 евро - 60 евро. ​

София – Ловеч: 52 евро.

​София – Белица: 54 евро, за вход още 1.02 евро (вероятно има предвид парка за мечки - б.а.).

Посещения на обекти като „Музейко“ в столицата са 40 евро, плюс 6 евро за вход. Посещенията на ферми или природни паркове край София варират от 40 до 60 евро.

София – Кюстендил: 35 до 49 евро за пътуването, плюс задължителен билет за музей от 10 евро. "За билета би трябвало да има намаление за ученически групи", отбелязва Николова.

Омбудсманът поиска проверка на високите цени на екскурзии за ученици и деца от детските градини. Поводът е нарастващото недоволство на родители, които сигнализират за оферти от 40-50 евро за кратки пътувания, при това без включени храна и входни такси за посещаваните обекти, съобщи пресцентърът на общественият защитник.

Велислава Делчева е изпратила писма до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министъра на туризма д-р Илин Димитров, председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова и председателя на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов.