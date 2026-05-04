Кризата с горивата оскъпява и ученическите екскурзии

Кризата в Иран вече се отразява и на цените на ученическите пътувания у нас, става ясно от оферти за ученически екскурзии и лагери, предложени на родители в София. Прегледът им показва, че са доста малко офертите, предлагащи под 100 евро на нощувка.

Еднодневните екскурзии изглеждат най-поносими, макар че и при тях разликите в цените варират. Екскурзия за ден за ученици от 1 до 3. клас до геопарк „Златна Панега" и пещерата Проходна, включваща сух пакет за обяд, струва например 33 евро. Посещение в мандрата на с. Земен излиза 34 евро.

Друга еднодневна програма в Белчин за деца от детска градина, включваща плъстене на вълна и правене на мехлеми от билки, струва доста повече - 44 евро. Подобна е офертата и за посещение на шоколадова работилница в Пловдив - 44 евро. 40 евро трябва да приготви родител, ако иска детето му да отиде на 1-дневна екскурзия до спортно увеселителния център в с. Чавдар, с включена входна такса за парка.

Включването на нощувка оскъпява цената двойно. Екскурзия от София до Самоков и Цари Мали град - с една нощувка в Боровец - се предлага за 97 евро.

По-дългите лагери излизат и по-скъпо. Оферта за зелено училище с 2 нощувки в двузвезден хотел в Дряново например струва 251 евро. В договора, раздаден на озадачените родителите, с удебелен шрифт е посочено, че е възможна "промяна на цените, поради независещи от туроператора причини - повишаване на хранителни продукти, ток и горива". Зелено училище край Пловдив за 4 дни - от 1 до 5 юни т.г. - пък ще коства 450 евро на тези, които могат да си го позволят.

Мярка

Родители съобщават и за по-приемливи оферти от техните училища. Зелено училище с 4 нощувки около Габрово например е предложено за 290 евро на ученици в столично училище. 320 евро е офертата за екскурзия от 3 нощувки до Белоградчик с посещение на няколко пещери - Магура, Венеца, Леденика, Белоградчишката крепост и крепостта Баба Вида, без в сумата да са включени входните билети за тях. 3-дневна екскурзия в 4-звезден хотел във Велинград за ученици струва за 310 евро. А спортен лагер от 15 до 21 юни в Слънчев бряг - 420 евро.