Домати, сирене, брашно - всичко поскъпва

БГНЕС На борсите цените на храните растат, което означава, че скоро ще видим още по-скъпи стоки в магазините.

Цените в България продължават неумолимо да растат - напук на декларациите на управляващите и на контролните органи, че работят с всички сили срещу поскъпванията.

Комисията по стоковите борси и тържищата обяви, през миналата седмица цените на повечето основни храни са се повишили, някои значително. Това е лош сигнал, защото от борсите поскъпването бързо ще се пренесе в магазините.

Киселото мляко е поскъпнало на едро с почти 6% и кофичка от 400 г с масленост 3% вече струва 0.80 евро. Кравето сирене се е качило с над 2% и по борсите върви около 6 евро за килограм. Пакетче краве масло от 125 грама се е търгувало по около 1.44 евро (2% поскъпване).

При зеленчуците е още по-зле - само за седмица доматите са поскъпнали на едро с над 12% до 2,26 евро за килограм. Цените на тиквичките са се качили със 7%, на зелените и на червените чушки - съответно с 8.16 и с 5.2 на сто. Има и утешителни новини в тази стокова група - зелето е поевтиняло с цели 10.3% до 56 евроцента килото. Леко са спаднали цените на морковите и зелената салата.

Към поскъпващите храни трябва да прибавим брашното (7% нагоре), ориза, захарта, олиото, брашното, лещата, боба.

Междувременно дойде лоша новина и за цените на дребно. През октомври потребителските стоки и услуги са поскъпнали с 1.2 процента, а животът ни е станал с 6% по-скъп в сравнение с година по-рано, съобщи Националният статистически институт.

С настъпването на студа сметките за отопление заедно с растящите цени ще затруднят много домакинства да покриват разходите си.

Ето как са се променили потребителските цени на отделните групи стоки и услуги през октомври

„Облекло и обувки“ - плюс 7.4%;

„Развлечения, спорт и култура“ - плюс 7%;

„Образователни услуги“ - плюс 2.5%;

„Алкохол, тютюневи изделия“ - плюс 1.1%;

„Застрахователни и финансови услуги“ - плюс 0.7%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - плюс 0.6%;

„Здравеопазване“ - плюс с 0.4%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - плюс 0.4%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - плюс 0.4%;

„Информация и комуникация“ - плюс 0.4%;

„Ресторанти и хотели“ - плюс 0.3%;

„Жилища, вода, ток, газ и други горива“ - плюс 0.3%.

"Транспорт" - без промяна.

Източник: НСИ