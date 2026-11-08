Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на НСИ обвини горивата за много високата инфлация в България

Литва, Франция и Гърция също имали над 5 на сто инфлация, твърди Атанас Атанасов

Днес, 15:00
Шефът на НСИ Атанас Атанасов
БНР
Шефът на НСИ Атанас Атанасов

Годишната инфлация у нас, отчетена в предварителната оценка за октомври, е 6,1 на сто, което е високо равнище. Както и в останалите страни от еврозоната, основен фактор за поскъпването са цените на горивата, коментира председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов пред Нова тв.

Инфлацията в много държави от еврозоната е висока. Освен Литва, държави като Франция и Гърция имат инфлация над 5 на сто, която е близка до тази в България и за всички държави в еврозоната основният факт са горивата, обясни Атанасов.

Той посочи още, че НСИ изследва малко над 860 различни стоки и услуги и цените им отбелязват увеличение. Има групи, при които ценовият ръст е по-голям, каза ръководителят на НСИ и като пример посочи сферата на транспорта, където поскъпването е с близо 30 на сто.

Специално при хранителните стоки имаме така наречената сезонност, т.е. в различните части на годината едни плодове, зеленчуци и хранителни стоки поевтиняват, а в други периоди цените им се покачват, разясни той.

Относно цените Атанасов каза, че във всяка държава може да се намери нещо, което е по-евтино, отколкото в друга. Ако се вгледаме в някои неща, в България може да са по-евтини, отколкото в Гърция или обратното. На пазара винаги има аномалии. Те се случват, когато пазарът не е регулиран и не действа достатъчно ефективно, подчерта той.

Цените в различните страни от Европейския съюз имат склонност да започнат да се сближават, защото имаме свободен пазар. Ние очевидно сме силно зависими от енергоизточниците, така че това ни се отразява. Въпреки голямото увеличение на горивата, което имахме през последната година, през последния месец те се успокоиха на едно високо ниво, но поне спряха да се покачват, добави Атанасов.

Той прогнозира, че следващата година не ни очаква голямо увеличение на инфлацията.

Предварителната оценка на НСИ, публикувана на 3 ноември, сочи, че годишната инфлация в България, измерена чрез националната методология (ИПЦ), се ускорява до 6,1 на сто през октомври спрямо 5,7 на сто през септември.

Измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) на Евростат, годишната инфлация у нас е достигнала 6 на сто през октомври, докато в еврозоната се е покачила до 4 на сто.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Българите в Германия са намалели с над 27 000 за три години
07 Ноем. 2026
Поскъпването на живота се ускорява през октомври
03 Ноем. 2026
Шеф от партията на Радев внушава, че от 4 месеца цените не се вдигали
04 Окт. 2026
Унгария, България и Румъния са шампиони по поскъпване на храните
28 Септ. 2026
Жилищата поскъпнаха с нови 4.5% само за 3 месеца
27 Септ. 2026
Жилищата поскъпнаха с нови 4.5% само за 3 месеца
27 Септ. 2026
Горивата и транспортът поскъпват пореден месец
15 Септ. 2026
Трети сме в еврозоната по поскъпване на живота
01 Септ. 2026
Цените на "златните" ниви тръгнаха надолу
15 Юли 2026
Статистиката не отчете поскъпване на живота през май
15 Юни 2026
Увеличават се посещенията в музеи, в театри и кина намаляват
22 Май 2026
НСИ коригира надолу флаш-инфлацията за април
15 Май 2026
Въпреки тавана на надценките инфлацията в Гърция скочи до 5.4%
08 Май 2026
Статистиката отчете рязко поскъпване през април
29 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави