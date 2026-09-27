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Жилищата поскъпнаха с нови 4.5% само за 3 месеца

Пловдив изпреварва по ръст на цените София и Варна, а в Бургас посоката е надолу

Днес, 10:41
НСИ показва как са се променили цените на жилищата през второто тримесечие на 2026 г.
НСИ показва как са се променили цените на жилищата през второто тримесечие на 2026 г.

Напук на всякакви прогнози цените на къщите и апартаментите в България продължават да се качват. Само за три месеца поскъпването е с 4.5%, показват последните обработени данни на НСИ - за втората четвърт на годината.

Новата вълна на повишения изненадва, защото жегата на жилищния пазар продължава вече много време и буквално от години се говори, че пикът е достигнат и идва охлаждане. Но животът опровергава очакванията и данните на НСИ са красноречиви - сравнени с година по-рано, цените на жилищните имоти през април-юни т.г. са с 15.5% по-високи.

Разбира се, има съществени разлики по региони. В Пловдив поскъпването е най-сериозно - с почти 6% за трите месеца. За София, Варна, Стара Загора цените са пораснали с малко под 3%. Бургас се отличава - там има, макар и малък, спад, с 1.5%.

На този фон броят на сделките за жилища в страната намалява, което е ясен признак, че все по-малко купувачи са готови да преглътнат растящите цени. Брокери коментират, че продавачите стават все по-склонни да правят отстъпки, като най-често свалят обявената цена с десетина процента. 

Треската за покупка на имот покрай въвеждането на еврото сякаш попремина. Промени се профилът на купувачите - доскоро бе доста висок делът на сделките с готови пари (имаше коментари за усилено пране на пари преди еврото), вече преобладават клиентите с банкови кредити, обясняват брокерите.  

Пазарът остава активен както заради растящи доходи, така и заради рекордно евтините ипотечни заеми. Банките в България продължават да предлагат едни от най-евтините кредити за жилища в цяла Европа.

Напоследък има нова тема, която вдига градусите - заплахата от вдигане на данъци за имотите и имотните сделки. Тя се задава от комплекта данъчни промени, предложени от правителството като основа за приходната част на бюджета за 2027 г. - засягащи местните налози и такси, ДДС и др. Брокерите отново имат повод да насърчават клиентите си не отлагат, а да сключват сделки, за да изпреварят оскъпяването заради задаващите се повишения на местни данъци.

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Ключови думи:

жилища, имотен пазар, НСИ

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