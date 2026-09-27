Жилищата поскъпнаха с нови 4.5% само за 3 месеца

НСИ показва как са се променили цените на жилищата през второто тримесечие на 2026 г.

Напук на всякакви прогнози цените на къщите и апартаментите в България продължават да се качват. Само за три месеца поскъпването е с 4.5%, показват последните обработени данни на НСИ - за втората четвърт на годината.

Новата вълна на повишения изненадва, защото жегата на жилищния пазар продължава вече много време и буквално от години се говори, че пикът е достигнат и идва охлаждане. Но животът опровергава очакванията и данните на НСИ са красноречиви - сравнени с година по-рано, цените на жилищните имоти през април-юни т.г. са с 15.5% по-високи.

Разбира се, има съществени разлики по региони. В Пловдив поскъпването е най-сериозно - с почти 6% за трите месеца. За София, Варна, Стара Загора цените са пораснали с малко под 3%. Бургас се отличава - там има, макар и малък, спад, с 1.5%.

На този фон броят на сделките за жилища в страната намалява, което е ясен признак, че все по-малко купувачи са готови да преглътнат растящите цени. Брокери коментират, че продавачите стават все по-склонни да правят отстъпки, като най-често свалят обявената цена с десетина процента.

Треската за покупка на имот покрай въвеждането на еврото сякаш попремина. Промени се профилът на купувачите - доскоро бе доста висок делът на сделките с готови пари (имаше коментари за усилено пране на пари преди еврото), вече преобладават клиентите с банкови кредити, обясняват брокерите.

Пазарът остава активен както заради растящи доходи, така и заради рекордно евтините ипотечни заеми. Банките в България продължават да предлагат едни от най-евтините кредити за жилища в цяла Европа.

Напоследък има нова тема, която вдига градусите - заплахата от вдигане на данъци за имотите и имотните сделки. Тя се задава от комплекта данъчни промени, предложени от правителството като основа за приходната част на бюджета за 2027 г. - засягащи местните налози и такси, ДДС и др. Брокерите отново имат повод да насърчават клиентите си не отлагат, а да сключват сделки, за да изпреварят оскъпяването заради задаващите се повишения на местни данъци.