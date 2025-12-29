Българите пътуват най-често към Турция и Гърция

Българските граждани са пътували най-често до Турция и Гърция през ноември. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Най-голям брой пътувания са осъществени към Турция - 202 258, Гърция - 112 149, Румъния - 71 417, Сърбия - 66 684 и други, т.е. българите най-често излизат от страната ни в посока на съседните държави. Общият брой пътувания са около 675 700, или с 5.8% повече в сравнение с ноември 2024 г.

Интересното е, че повечето от хората, които излизат от страната ни, са посочили като предмет на пътуване "други цели" (46.4%). За сравнение, пътуванията с цел почивка и екскурзия са 31%, а тези със служебна цел - 22.6%.

През ноември посещенията на чужди граждани в България са малко над 732 800, или с 2.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Транзитните преминавания през страната са 32.4% (237.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от ЕС, посетили България, е 49.8% от общия брой чужди граждани и достига 365.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 162.5 хил., или 43.4%, и Гърция - 92.8 хил., или 25.4%. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 310.7 хил., или 42.4% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 162.5 хил. (т.е. колкото румънците), или 52.3% от посещенията в тази група.

И при влизане в България преобладава делът на посещенията с други цели - 49.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 31.1%, и със служебна цел - 19.5%.