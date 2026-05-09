Половината сделки се сключват с до 10% отстъпка от цената на имота

Илияна Кирилова В София себестойността на един апартамент ново строителство все още е около 850-1100 евро на квадратен метър, но строителите го продават за 2500-3000 евро, казва кредитният консултант Тихомир Тошев.

Над 50% от сделките с жилищни имоти, които се сключват тази година в София, се договорят с отстъпка от цената от 5 до 10%, съобщи в интервю за "Блумбърг тв" кредитният консултант Тихомир Тошев.

По думите му това не е падане на цената, а договаряне на реалната цена. "Продавачите все още смятат, че с влизането в евросъюза имотите им ще поскъпнат и затова дават оферти над пазарната цена. Купувачите обаче стават все по-малко, а и вече са много по-внимателни и склонни да изчакват", обясни Тошев.

Отдръпването на купувачите след супер активната за имотния пазар 2025 г. е причина за спад на сделките от началото на 2026 г. По данни Агенцията по вписванията през първото тримесечие те с 15% по-малко от същото тримесечие на 2025 г. Реално спадът е още по-голям, защото част от тези сделки са сключени предната година, но са изповядани в началото на 2026.

В същото време данните на БНБ показват, че обемът на отпуснатите ипотеки не само не намалява, а дори се увеличава - със 17% през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година. Това се обяснява с по-големия размер на средния изтеглен кредит заради повишените цени на жилищата. "До края на годината очаквам да се отбележи спад и на броя на ипотеките с около 5-7%", прогнозира Тошев.

След приемане на еврото пазарът на жилища много се е променил, казва експертът. Купувачите вече не са толкова активни на пазара на жилища - те изкачват да видят ефектите от новата валута, а от март насам са притеснени и от ръста на цените на горивата и останалите стоки след избухване на войната в Близкия изток. Хората са объркани и от разнопосочни сигнали - от една страна прогнозите за "спукване на имотния балон", а от друга - за по-нататъшно вдигане на цените на жилищата заради поскъпване на строителството.

"Потенциалът за поскъпване на жилищата е почти изчерпан, дори няма да видим поскъпване, най-много 2-3% в големите градове и то в най-търсените квартали", смята Тошев.

Според него тази година се очаква и голям спад в сделките на зелено, защото купувачите вече определено се пренасочват към готови жилища, в които може да се настаниш веднага, вместо да чакат едва-две години те да бъдат построени. Затова и много инвеститори променят схемите на плащане при новото строителство, като се отказват да искат предплащане при получаване на акт 14 или акт 15, и се връщат към старите схеми - плащане на 10 до 20% от стойността на жилището при сключване на предварителния договор, а останалите 80 или 90% при акт 16.

"От друга страна се очаква засилване на вторичния пазар (продажби на стари жилища), което ще окаже натиск на цените на новото строителство", смята Тошев. Той посочи, че в София себестойността на един апартамент ново строителство все още е около 850-1100 евро на квадратен метър, но строителите го продават за 2500-3000 евро.

По отношение на лихвите на ипотечните заеми влизането в еврозоната засега не води до видима промяна. До края на годината лихвите ще останат ниски на нива между 2,2 - 2,8%, тъй като банките са много ликвидни, а повечето от тях продължават да използват за база лихвите по депозитите, които на практика са нулеви.