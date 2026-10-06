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"Тренд" измери най-голямата преднина на Йотова пред Гюров

Изследването е по поръчка на "24 часа"

Днес, 08:15
Тренд

И четвъртото проведено социологическо проучване на предизборните нагласи даде преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров в кандидатпрезидентската надпревара. Изследването на "Тренд" обаче измери най-голямата разлика между двамата основни кандидати за "Дондуков" 2.

Според публикуваните тази сутрин резултати двойката Илияна Йотова/Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Андрей Гюров/Георги Кандев биха дали вота си 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов/Петър Волгин с 9,7% от гласовете.

Кандидатите на МЕЧ Радостин Василев-Красимир Манов се ползват с подкрепата на 4,6% от избирателите, а Ивелин Михайлов/Юлиана Матеева от "Величие" заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Иван Христанов-Стоянка Черкезова с 1,9%.

Националното проучване на "Тренд" е проведено сред 1003 пълнолетни граждани в периода от 26 септември - 2 октомври по метода на пряко стандартизирано интервю "лице в лице". То е поръчано и финансирано от "24 часа".

Разликата от 23,2 процентни пункта между Йотова и Гюров е най-голямата сред всички проведени дотук социологически изследвания. За сравнение, "Маркет линкс" установи 19,5% разлика (41,4 - 21,9), "Алфа Рисърч" измери 18,4% преднина (44,5 - 26,1), а при "Мяра" разликата е 21,6% (46,9 - 25,3).

Като свои изводи "Тренд" съобщава още, че за 2/3 от българите (66%) предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни.

Пред агенцията 38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната (малко над 2 милиона души), декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват.

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президентски избори 2026

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