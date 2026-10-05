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"Мяра" даде почти 22% преднина на Йотова пред Гюров

Очакваната изборна активност е 35,4%, прогнозират социолозите

Днес, 15:51
Мяра

Второ социологическо проучване на предизборните нагласи излезе днес – на агенция "Мяра". Ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от твърдо решилите да гласуват, а за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, прогнозират социолозите.

Това е преднина от 21,6 на сто за кандидатите, подкрепени от "Прогресивна България" на Румен Радев. Изследването на "Алфа Рисърч", обявено тази сутрин, даваше на Йотова 18,4% повече пред Гюров.

И при "Мяра" третото място остава за двойката Костадин Костадинов – Петър Волгин, зад която стои "Възраждане". Агенцията им дава 8,8%, докато при "Алфа Рисърч" резултатът им е 10,5%.

Останалите кандидати за президент, които надхвърлят един процент са Ивелин Михайлов от "Величие" (4,2%), бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов (2,7%) и лидерът на МЕЧ Радостин Василев (2,2%).

Социолозите от "Мяра" очакват изборна активност от 35,4%.

"Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна картина на електоралните нагласи", посочват от агенцията.

Данните са от независимо изследване на "Мяра", проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

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Ключови думи:

парламентарни избори 2026, социологическо проучване, Мяра

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