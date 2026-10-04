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Изоставен кораб се появи край нос Шабла

Днес, 16:47
Министерство на отбраната

Военнослужещи от Военновъздушните сили и от Военноморските сили изпълниха днес задача по разузнаване и локализиране на дрейфащ товарен кораб във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната.

От 11:30 ч. до 13:10 ч. екипажи от ВВС с два хеликоптера „Кугър“ съвместно със специалисти от Военноморските сили изпълниха задача по търсене и локализиране на състоянието на дрейфащ моторен кораб “EMIL”, който се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла.

След удар от дрон в района на град Одеса на 5 август, последвал пожар и отказ на техническите системи, плавателният съд остава без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа. От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения, се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на Република България.

От Военноморските сили на Република България е излъчено известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район.

Продължава наблюдението на плавателния съд от компетентните институции, които поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката.

Министерство на отбраната
Министерство на отбраната
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Емил

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