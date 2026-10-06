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Кандидат за вицепрезидент беше глобен за обиди в ефир

ЦИК реши да санкционира Атанас Стефанов заради "унизителни и позорящи твърдения", направени по БНТ

Днес, 12:25
Атанас Стефанов (вляво), заедно с партийния му лидер Венцислав Ангелов.
БГНЕС
Атанас Стефанов (вляво), заедно с партийния му лидер Венцислав Ангелов.

За първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустимия език, който някои кандидати използват в медийните си участия. Наложена е глоба на Атанас Стефанов, претендент за вицепрезидент, издигнат от "Народна партия Истината и само истината".

От Съвета за електронни медии (СЕМ) са пратили сигнал до Централната избирателна комисия (ЦИК) заради участие на Стефанов в предаването "Денят започва" по БНТ 1, в което той е говорил за патриарха на Българската православна църква и за хомосексуалните хора. След като са прегледали записа, комисарите констатират, че използваните изрази (б. а. - те може да се видят в решението на ЦИК) са "обидни и унизителни" и представляват "призив за изключване на определена група лица от обществения и публичния живот, като групата е определена по признак сексуална ориентация".

Що се отнася до думите му за патриарха, според ЦИК това са "тежки и позорящи твърдения", които "надхвърлят границите на допустимото политическо изразяване в рамките на предизборната агитация".

Поради това ЦИК посочва, че е извършено нарушение на разпоредбата на Изборния кодекс, която забранява да се накърняват добрите нрави по време на кампания. На Стефанов ще бъде съставен акт за административно нарушение. По този текст от кодекса се предвижда глоба от 2000 до 5000 лв.

Стефанов беше наказан по същата разпоредба и на предната кампания - за парламентарните избори през април т. г., когато е бил кандидат за депутат. Тогава ЦИК санкционира и лидера на партията му - Венцислав Ангелов, също за нарушение на добрите нрави.

"Народна партия Истината и само истината" редовно се явява на избори, като на последния парламентарен вот получи 4392 гласа (0.136%). По време на кампаниите партията използва, както и другите участници, правото си на медиен пакет - платени от данъкоплатците предизборни участия по медиите.

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СЕГА
02 Апр. 2026

 

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президентски избори 2026

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