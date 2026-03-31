Изборните правила отвориха ефира за всякакви маргинални партийци

Серия от недомислени текстове в Закона за политическите партии и Изборния кодекс, както и престараване от страна на ЦИК и националните медии в спазването на постулатите за равен достъп до националния ефир, принудиха зрителите и слушателите да търпят всякакви маргинални политически фигури.

Един куп абсолютно неизвестни "политици" участват на тези избори, защото чл. 40. (1) от ЗПП изисква те да се явяват пред избирателите поне веднъж на 5 години иначе тяхната политическа партия просто ще бъде разпусната. Затова се появиха маргиналните партийци.

Националните медии - БНТ и БНР (като обществени доставчици) са задължени да предоставят безплатно ефирно време за предизборни диспути, клипове, обръщения и други форми. Затова маргиналните партийци получават национален ефир.

На всичкото отгоре, чл. 178. от Изборния кодекс дава правото на партийците на медийни пакети в размер на 20 451.68 евро (40 хил. лв. преди) - пари, които отиват от държавата директно в частните медии, които си харесат маргиналните политици. Тези пари са само за тях - големите партии получават държавна субсидия и не вземат пакети.

БНТ и БНР подготвят сами медийно споразумение, което се одобрява от ЦИК и се подписва от маргиналните партии. Т.е., БНТ само решава да принуди зрителите си да слушат в най-гледаното си време, когато се излъчват “Денят започва” и “Още от деня”, политици, които говорят за сатанисти и за съюзи с Китай и Русия.

Един от най-куриозните случаи в настоящата кампания е лидерът на "Народна партия Истината и само истината" Венцислав Ангелов – Чикагото. Той получи и медиен пакет, и възможността да участва в безплатните агитационни форми на обществените медии. Наскоро смая публиката, като се появи по БНТ с венец от свински опашки, обяви пред водещите, че когато стане премиер, ще "прибере всички сатанисти", а накрая скъса, смачка и захвърли изображение на държавния герб.

След сигнал от Съвета за електронни медии ЦИК реши да санкционира Ангелов за това, че е накърнил добрите нрави чрез предизвикателното и непристойно си поведение. За всяко от нарушенията се полага глоба от 2000 до 5000 лв. Освен това ЦИК препрати материалите от участието му по БНТ към Софийска градска прокуратура, тъй като деянието му попада под ударите на Наказателния кодекс за поругаване на националния герб. Комисията нареди на БНТ да свали записа от предаването от всички свои онлайн платформи. Участието на Ангелов обаче продължава да се върти в социалните медии.

Друг "екзотичен" потребител на безплатното ефирно време е председателят на партия "Нация" Тодор Ангелов. Пак в ефира на БНТ той заяви, че партията се бори за геополитически завой, че Европейският съюз е изчерпал възможностите си за растеж, че мястото на България е в БРИКС и трябва да имаме по-тесни връзки с Русия. "Стана ли ясно, че НАТО за нищо не става?", попита той водещите. "Военен съюз с Русия и Китай е единственият заместител на НАТО", категоричен е Ангелов. А що се отнася до вътрешната програма на "Нация", лидерът на партията каза, че имат програма за защита на средната класа и насърчаване на средния бизнес, но не стана ясно нито в какво се изразява програмата, нито как ще насърчават средния бизнес.

Лявата патриотична организация "Съпротива" пък иска социална справедливост и равенство, държавен и народностен суверенитет. Политическият стремеж на партията е "да се обърнем към генералната асамблея на ООН, съвета за сигурност, към нашите съседи и великите сили" и България да бъде призната като зона за мир.

А пък вокалистът на група "Хиподил" Светослав Витков, който е и водач на една от най-малките партии и редовен участник в изборите "Глас Народен", с ирония заяви в "Денят започва", че не участва с нови идеи в настоящата кампания, че неговата партия я "няма в социологията" и затова не може да обясни какво ще направи, ако влезе в парламента. Витков призна, че се явява на изборите, защото това е гражданска позиция, както и в името на политическата активност и образованост. По всяка вероятност той можеше да каже това и без да се налага да се възползва от безплатното ефирно време.

На практика подобни участия смъкват и без това ниския рейтинг на политиците. Обществените медии нямат право да откажат безплатното ефирно време на партиите, но могат да регулират изявите им, за да не се появяват в сутрешния блок или в праймтайма.