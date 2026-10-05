САЩ изтеглиха бомбардировачите B-1 от застрашената британска база

САЩ изтеглиха своите бомбардировачи B-1B Lancer от военновъздушната база "Феърфорд" във Великобритания седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия, съобщи представител на Пентагона, цитиран от "Ройтерс" и "Асошиейтед прес".

Дванадесет стратегически бомбардировача бяха разположени в базата на Кралските военновъздушни сили "Феърфорд", на северозапад от Лондон. Самолетите бяха използвани при американските удари срещу Иран, цитира агенциите БТА.

"Макар съображенията за оперативна сигурност да не ни позволяваха да потвърдим в реално време преместването на наши сили и техника, сега можем да потвърдим, че всички американски бомбардировачи, разположени във "Феърфорд", са се завърнали в постоянните си бази в САЩ", казва говорител на Пентагона.

Всички американски военни самолети са напуснали летището в София Всички американски военни самолети вече са напуснали летище "Васил Левски" в София, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БНТ. "Вчера беше последният самолет, който излетя към 14. 00 часа, така че мисията на американските самолети в България приключи.

В сряда британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Великобритания разполага със "сериозни индикации" за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията за връзка с предполагаемия план като неоснователни и извика британския посланик в Техеран за обяснения по въпроса.

В. "Уолстрийт джърнъл" първи съобщи, че самолетите са били изтеглени от базата поради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми терористични планове срещу обекта.

Британското правителство беше разрешило на САЩ да използват базираните във "Феърфорд" бомбардировачи за удари по ирански ракетни позиции, от които са били атакувани кораби в Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат "големи щети". Државният секретар Марко Рубио също спомена "намесата на чуждестранен фактор".

"СЕГА" припомня:

Rockwell B-1B Lancer води началото си от прототипа на стратегическия бомбардировач B-1A от 70-те години. Основният дизайн на B-1A беше значително преработен и доведе до 100 произведени B-1B Lancers, първият от които започна да се прави през 1984 г. Той влезе в експлоатация с ВВС на САЩ през 1986 г.

B-1B има външни панели на крилата с променлива геометрия, известна степен на скритост. Той е оптимизиран за ролята на високоскоростно проникване на ниско ниво срещу сложни системи за противовъздушна отбрана.

Този бомбардировач е проектиран да носи ядрени оръжия, за да атакува важни съветски цели.

С края на Студената война B-1B обаче губи ролята си за ядрен удар и беше преназначен вместо това за конвенционална война. Способността на B-1B да носи вътрешно до 34 020 кг бомби - повече от всеки друг бомбардировач - дава допълнителна гъвкавост на бойните операции на USAF. В основата на това пренасочване беше Програмата за надграждане на конвенционалните боеприпаси (CMUP). Сегментирано на блокове, това е предназначено да разшири смъртоносността, оцеляването и възможностите за поддръжка на B-1 като конвенционален бомбардировач.

B-1B прави своя боен дебют над Ирак по време на Desert Fox на 17 декември 1998 г., но наистина доказа своята стойност по време на операцията на съюзническите сили през 1999 г., по време на които самолетите, разположени от Обединеното кралство, хвърлиха около 5000 бомби. Около 70 Lancer са на разположение за операции по всяко време, разпръснати между три крила на Въздушното бойно командване на USAF и две крила на Въздушната национална гвардия.

Те бяха използвани сега при операцията на САЩ в Иран.