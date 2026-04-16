Резиденция за 7 млн. евро е най-скъпата сделка тази година

Пазарът на луксозни имоти в България показва ясни признаци на пренареждане, а не на отслабване. На фона на общия спад на сделките с жилища през първото тримесечие на 2026 г. интересът към първокласни скъпи имоти се засилва, коментират от консултантската компания Unique Estates.

„При имотите над 1 млн. евро в качествени проекти и утвърдени локации се отчита ръст в запитванията - както като дял, така и в абсолютни числа. Броят на сделките в първото тримесечие на 2026 г. се запазва на нивата от последното тримесечие на 2025 г., което бе най-силният период за пазара", заяви Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates.

От компанията се похвалиха и с най-скъпо продадения имот през тази година - аристократична резиденция в полите на Витоша, закупена от българин за 7 млн. евро.

Брокерите отчитат, че тази година се наблюдава по-внимателно, по-селективно и значително по-стратегическо поведение от страна на купувачите. Луксозният имот все по-ясно се възприема не просто като актив и средство за данъчна ефективност, а като инструмент за съхранение на стойност, защита на капитала, семейна сигурност и дългосрочно позициониране.

В същото време купувачите на луксозни имоти, дори да са по-малко на брой, са значително по-подготвени и мотивирани, и вземат решения по-рационално и с дългосрочна перспектива. Признак за това е времето за сключване на сделки във високия ценови сегмент - в рамките на 1 до 4 седмици.

Все пак се отчита осезаемо намаление на сделките с жилища в ценовия диапазон от 300 000 до 500 000 евро. Делът на този сегмент спада от 31% през 2025 г. до 22% в началото на 2026 г., като част от купувачите отлагат решенията си, преориентират се към наем или търсят възможности за финансиране чрез продажба на друг имот.

Все по-често цените се определят реалистично и в синхрон с пазарната среда, което води до по-висока ефективност на сделките, отчитат също от Unique Estates. По техни наблюдения 55% от сделките се сключват без коментар по цената, като в 30% от случаите изобщо не е поискано предоговаряне. В други 15% купувачите са поискали отстъпка, но въпреки това са сключили сделка на офертната цена. Сделките с отстъпка над 10% са едва 15%, като в останалите случаи отстъпките са в диапазона 6–10%.

Според консултантската компания 2026 г. се очертава като година на по-зрели решения, по-силен капитал и по-ясна ориентация към стойност - както в света, така и в България.

Миграция на богатството

„Един от най-съществените фактори, които ще оформят пазара на луксозни недвижими имоти през 2026 г., е глобалното движение на частно богатство. Очаква се около 165 000 милионери да сменят държавата си на пребиваване, след като това направиха приблизително 142 000 през 2025 г. Това би било нов исторически рекорд“ заяви Весела Илиева, управляващ партньор на Unique Estates. Тя представи и най-новия доклад Global Luxury Perspectives 2026 на водещата световна марка Christie’s International Real Estate.

Според доклада заможните семейства активно и стратегически позиционират своите активи и бизнеса си в по-сигурни, по-стабилни и по-предвидими юрисдикции. Конфликтите в Украйна, напрежението в Близкия изток и нестабилността в отделни части на Азия и Африка ускоряват процеса на пренасочване на богатство към т.нар. “safe-haven дестинации” - сигурни убежища за богатството. Те показват, че дори силни икономически и финансови центрове могат за кратко време да се окажат изложени на повишен риск. Приоритетите се пренареждат и на преден план излизат физическата сигурност, политическата стабилност, дистанцията от конфликти, правната защита на активите, качеството на здравеопазването и възможността за гъвкава международна мобилност.

В този контекст България постепенно се утвърждава като стабилна и предвидима дестинация в рамките на Европейския съюз, посочи Илиева.

Забелязва се и ново поведение на капитала - географска диверсификация. Все по-често най-състоятелните семейства изграждат модел на живот и собственост, базирани в няколко държави, няколко резиденции и различни правни юрисдикции.

На този фон ясно се открояват държавите и регионите, които печелят от новата вълна на миграцията на богатството - Сингапур, САЩ, Индонезия. Особено интересна е ролята на Европа и държави като Франция, Швейцария, Монако, Италия, Португалия, Гърция и България, които все по-ясно се утвърждават като дестинации за инвестиции, които съчетават качество на живот, климат, културна среда, достъп до първокласни имоти и усещане за дългосрочна стабилност.