За първи път от 12 г. предлагането на жилища изпреварва търсенето

Илияна Димитрова Около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026 г., докато броят на новите продавачи нараства с около 26% спрямо миналата година.

За първи път от 12 години предлагането на жилища в София и другите големи градове изпреварва търсенето. Тази тенденция, която се очаква да окаже натиск върху цените, откроява в анализа си за пазара на недвижими имоти от началото на 2026 г. "АДРЕС Недвижими имоти".

Според данните на компанията около 10% е спадът на новите купувачи в началото на 2026 година. В същото време броят на новите продавачи нараства с около 26% спрямо миналата година.

„Купувачите с нужда от имот за живеене няма да изчезнат, те просто ще решават по-бавно и премислено и няма да се водят от натиска „тук и сега“, който в някаква степен бе типичен за пазара през последните 2-3 години. Трябва да се има предвид и друго - преди тази трансформация недостигът на жилища бе сериозен на фона на огромното търсене. Днес ставаме свидетели на баланс, от който пазарът отдавна имаше нужда – смятам, че това е възможност за двете страни да срещнат очакванията си по-лесно“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС.

От компанията отбелязват, че е отминало времето на масовите покупки в периода между пандемията и очакването за приемането на еврото, когато хората са влагали спестяванията си в имоти, независимо дали имат нужда от тях и независимо какво е финансовото им измерение. От друга страна, част от купувачите без достатъчно спестявания са се възползвали от евтините пари, които банковият сектор предлага, а купуването на имот се е превърнало в нещо като мода. На този процес е дошъл естественият край, отбелязват от АДРЕС.

Според компанията 2026-та ще бъде годината на пазара на купувача. "Това ще окаже известен натиск върху някои имоти – особено върху тези, чието ценообразуване е било повлияно прекомерно от еуфорията. Добри сделки ще сключат онези хора, които успеят да открият продавачите, които по една или друга причина са склонни на отстъпки. Това е възможност за придобиване на имоти на справедлива цена, особено за по-специфични обекти, като гаражи или по-малки по площ търговски и офис площи“, коментира още Тенекеджиева.

В резултат на отдръпването на купувачите с около 12-17% е паднал броят на сделките в 4-те големи града през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение със същия период на предходната 2025 г.

Цени

Средните цени на жилищата в София през първото тримесечие на 2026 г. отбелязват двуцифрен ръст спрямо същото тримесечие на 2025 г. За двустайните жилища поскъпването е с около 17% до 2590 евро за квадратен метър, а за тристайните – с 22% до 2665 евро за квадратен метър, посочват от АДРЕС. Спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г., когато бяха сключени най-много сделки, ръстът на цените тази година е доста по-скромен и варира от 1 до 6% в отделните столични квартали.

Данни на други агенции за недвижими имоти дори показваха наскоро, че спрямо последните месеци на 2025 г. през 2026 г. вече се наблюдава леко намаление на средната цена на квадратен метър в София.

Двуцифрено за една година са нараснали цените в почти всички квартали на София. Престижни квартали като Лозенец и центъра бележат покачване от 14-16%, докато развиващите се райони като Манастирски ливади, Овча купел и част от Южните квартали, с по-голям обем терени за ново строителство, демонстрират повече от 20% по-високи цени в сравнение с началото на 2025 година.

Друга тенденция е по-дългия период за сключване на сделките в сравнение с миналата година. Правят се повече огледи и до реализиране на сделки вече минават около 3 месеца. На база на сделките, сключени с посредничеството на АДРЕС, рядко се стига до отстъпки от страна на продавачите - ако има такива, те са в рамките на 2000-4000 евро.

В следващите месеци от АДРЕС очакват пазарът да се движи от по-малко, но за сметка на това по-информирани и взискателни купувачи, които ще определят динамиката на сделките.