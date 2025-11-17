Ценовата лудост докара бум в строителството на жилища

Имотният пазар в България продължава да се развива бурно, търсенето на жилища е голямо и цените не спират да растат - напук на прогнозите за успокояване. На този фон впечатляват и данните за строителството. В България вече има около 4.4 милиона жилища, а изграждането на нови върви с пълна пара.

Само през третото тримесечие на годината са били въведени в експлоатация още 1392 блока и къщи с общо 6478 жилища, съобщи Националният статистически институт. Пак по данни на НСИ в периода юли-септември са издадени разрешителни за строеж на 2292 сгради с 13 541 жилища в тях (1 475 933 кв. м разгъната застроена площ). Броят на планираните нови домове е 46.9% по-голям в сравнение с година по-рано.

Шеметният ръст е обещание за успокояване на цените на имотите - така би трябвало да реагира пазарът при продължително и значително увеличаване на предлагането.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища, по области, през третото тримесечие на 2025 г.

По традиция най-усилено се строи в големите градове. През третото тримесечие на годината водач по въведени в експлоатация сгради е София (столица) - 233 с общо 2081 жилища. Следват Пловдив с 206 сгради с 846 жилища и София област със 141 сгради със 175 жилища в тях.

От НСИ изрично уточняват, че в данните за столицата не е включен район Панчарево - поради "отказ на районната администрация да предостави информация.

Има области, в които почти не се строят нови домове. В Силистра и Враца например през юли-сетпември са били завършени едва по седем сгради с по 7 жилища, тоест става дума за еднофамилни къщи. А в Монтана е още по-вяло - вдигнати са само четири къщи.

Според информация, подадена на НСИ от местните администрации в страната, 75.4% от новопостроените обекти са същи, а кооперациите са 16.4%.

Масово се строят двустайни и тристайни апартаменти. От този тип са 75% от всички готови жилища. Имотите с шест и повече стаи са със скромен дял - 3 процента.

Средното жилище е с площ 69.9 кв. метра. Но има огромни разлики за страната. В София жилищата са най-просторни - средната площ е 139.9 кв. метра, а в областите Смолян и Търговище не достигат и 60 кв. метра. Прави впечатление, че след София се класира една крайдунавска област - Силистра, средната площ на новите домове е 121.7 кв. м. Както вече стана дума, това са седемте въведени в експлоатация къщи.

Междувременно през третото тримесечие на 2025 г. са започнати 1797 жилищни сгради с 6443 жилища, което представлява ръст от 15.7% на годишна база.

Рекордите и мащабите на жилищното строителство може да са добра новина за готвещите се да купят апартамент или къща, които се надяват цените да "ударят спирачка". Но новото строителство е заплаха за градове като София, в които придвижването и паркирането с кола стават все по-трудни. В спора дали за и против разширяването и поскъпването на двете зони - "синя" и "зелена", мнозина забравят, че огромният проблем с недостига на места за паркиране идва най-вече от презастрояването и пренаселването.