Сделките с имоти бележат срив през първото полугодие

Илияна Кирилова По-малкият брой сделки все още не води до осезаем спад в цените на имотите, а по-скоро до по-внимателна преценка от страна на купувачите, предупреждават анализатори.

Сделките с имоти през първото полугодие на 2026 г. бележат значителен спад спрямо миналата година.

По данни на Агенцията по вписванията покупко-продажбите на жилища в страната през първите шест месеца на годината са 84 119, докато за същия период на миналата година са били 101 154, което е спад от 17%.

Това не е признак на криза, а по-скоро на здравословно нормализиране на пазара на недвижими имоти до нива от предпандемичната 2019 г., посочват анализатори. През въпросната 2019 г. броят на сделките през първото полугодие бе 92 500. Година по-късно имаше сериозен срив на пазара заради ковид-пандемията и наложените ограничения, но през 2023-2024 г. се възстанови до нива на сделките от около 98 хиляди на полугодие.

Миналата 2025-та също не бе обикновена година за пазара на имоти. Той бе обхванат от еуфория заради предстоящото въвеждане на еврото и очакванията за повсеместно повишение на цените. Това е и причината за силния ръст на сделките с имоти през 2025 г. и наблюдаваното в момента охлаждане на пазара.

"Евро-еуфорията, която движеше пазара и привличаше спекулативния интерес покрай влизането на България в еврозоната, вече са изконсумирани. Горещият интерес на инвеститори, прекупвачи и хора, занимаващи се с бързи препродажби, в момента бележи отлив. На пазара остават предимно „нормални купувачи“ – семейства, които искат да се преместят в по-голям или по-качествен имот", коментира в интервю за "Блумбърг тв" финансовият експерт Деян Василев от Асоциацията на кредитните посредници в България.

По-малкият брой сделки все още не води до осезаем спад в цените на имотите, а по-скоро до по-внимателна преценка от страна на купувачите, предупреждават анализатори.

Публикувани наскоро данни на Евростат за цените на жилищата в държавите членки потвърждават това. Те са за първото тримесечие на 2026 г. и показват, че цените на жилищата в България са нараснали с 9.4% спрямо средното ниво за цялата 2025 г. Така България се нарежда на второ място по поскъпване на жилищата през първото тримесечие на тази година след Португалия, където ръстът е 10,3 %.

Една от причините за продължаващия ценови ръст е и активното ипотечно кредитиране от страна на банките при все още ниски лихви. По данни на БНБ обемът на новоотпуснатите кредити през първите пет месеца на годината е с около 12% по-голям от същия период на миналата година.

В същото време анализаторите посочват, че отпуснатите от банките ипотеки растат като сума заради повишените цени на имотите, които принуждават все по-голям брой домакинства да прибягват до кредити. "Докато през миналата година делът на сделките, реализирани с помощта на банка, е бил около 60%, сега статистиката показва, че внушителните 74% от имотните сделки вече стават с ипотечен кредит", посочва Василев.

Банките продължават да поддържат лихви по ипотечните кредити под 3%. По данни към края на май средната лихва е 2.43%, а с останалите разходи и комисионни достига средно до 2.77%.