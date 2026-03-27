Кредитите скочиха с впечатляващите 30% през февруари

През първите два месеца от членството на България в еврозоната лихвите по ипотечните заеми у нас остават ниски.

Значителен скок на кредитите за домакинствата - потребителски и жилищни, отчете БНБ за февруари.

Изтеглените жилищни заеми са за 544.2 млн. евро, което е с 22% повече от предния месец януари и 21.4% повече от февруари миналата година. От тях 118 млн. евро са използвани за рефинансиране на стари ипотеки - обикновено с цел да се намалят лихвите по изплащането им.

Силен интерес има и към потребителските кредити. През февруари домакинствата са изтеглили 507.3 млн. евро, което е с 29% повече от януари и с 13.5% повече от февруари миналата година.

Нарасналите обеми на кредитиране не означават непременно по-голям брой кредитополучатели, посочват експерти. Основна причина е сериозното повишение на цените на жилищата. Покупката им изисква по-голям размер на ипотечния заем. Това се отнася и за потребителските кредити, голяма част от които се теглят за допълване на недостига към разрешената от банката ипотека.

През първите два месеца от членството на България в еврозоната лихвите по ипотечните заеми у нас остават ниски. Средната лихва през февруари е 2.47%, докато същия месец на миналата година е била 2.49%. Дори и с всички останали такси средната цена на жилищния кредит у нас остава под 3% - за февруари е 2.78%.

При новите потребителски кредити лихвите са намалели по-осезаемо - в сравнение с миналата година средният лихвен процент се понижава с 0.56 пр. п. до 8.49%, а годишният процент на разходите (ГПР) се понижава с 0.57 пр. п. до 8.80%.

Войната в Близкия изток няма пряко да повлияе върху лихвите по кредитите на домакинствата у нас, обясни тези дни Дончо Донев, мениджър "Пазари" в Пощенска банка.

“Ескалирането на военния конфликт в Персийския залив поставя под натиск глобалните пазари и паричната политика, като повишава инфлацията чрез цените на петрола. Ситуацията изненада централните банки, които до скоро залагаха на пауза или дори понижение на лихвите. Въпреки това, очакванията за рязко покачване на лихвите остават ограничени“, смята Донев.

По думите му несигурност има по отношение на корпоративното финансиране, което е обвързано с пазарния индекс ЮРИБОР, докато при домакинствата механизмът е по-различен. "Домакинствата няма да бъдат пряко засегнати, защото при нас специфичното е, че лихвите и при по ипотечни, и потребителски кредити не са базирани на ЮРИБОР с някои изключения. Във всички големи банки се ползва индекс, който е базиран на лихвения процент на депозитите", отбеляза Донев.

Банките в България са свръхликвидни, след като голяма част от левовете в обращение бяха внесени, за да бъдат автоматично превалутирани в евро, а други над 15 млрд. лв. задължителни минимални резерви бяха освободени. Това предизвика намаление на лихвите по депозитите, които плахо бяха започнали да нарастват година преди присъединяването ни в еврозоната. Статистиката на БНБ за февруари показва, че средната доходност по депозитите на домакинствата през януари и февруари е 1.05-1.08%, докато година преди това е била 1.11% Всъщност олихвяване на депозитите предоставят само някои от по-малките банки в страната. Първите пет големи банки продължават да държат спестяванията на клиентите си на нулева доходност.