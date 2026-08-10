С 35% повече жилища се строят на фона на по-слабо търсене

Илияна Кирилова Най-голям е броят на започнатите жилища в София през първото полугодие - 4 871 с обща разгърната площ от 613 598 кв.м.

С 35% повече са започнатите строежи на жилищни сгради през първото полугодие на 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година. Това означава ръст на предлагането на пазара на недвижими имоти в следващите две-три години. В същото време охлаждането на интереса на купувачите е осезаемо, като през първата половина на годината то се изразява в 17% спад на сделките с жилища.

Това показва анализ на агенцията за недвижими имоти "Комфорт Брокърс".

През първото полугодие в страната е започнато строителството на 19 106 жилища, което е с 35% повече от предната година. Най-голям е броят на започнатите жилища в София - 4 871 с обща разгърната площ от 613 598 кв.м. Следват Пловдив и Бургас съответно с 3 580 и 3 480 започнати жилища през първите шест месеца.

От "Комфорт Брокърс" изчислят и РЗП на 1000 души във водещите градове в страната, което показва степента на задоволеност с дом и наситеността на строителството спрямо населението. По този показател Бургас е на първо място с 868 кв. м новостроящи се жилища на 1000 души.

Следва Пловдив с 634 кв. м РЗП на 1000 души, а София и Варна са под 500 кв.м на 1000 души започнати жилища.

Нарастващо кредитиране

От "Комфорт Брокърс" отбелязват и нарастващото кредитиране на сделките с имоти през първото полугодие на 2026 г.

Покупките на жилища в София са с най-високо ипотечно участие - в почти 70% от продажбите. Продажбите от своя страна са се понижили с 14.7% спрямо миналата година, като това се случва на фона на 14% ръст на предлагането на жилищни имоти през последните 6 месеца.

В Пловдив ипотеките са 46% от сключените сделки, чийто спад е с 4.7% през първите шест месеца.

Във Варна ипотеките достигат 54.6% от продажбите на жилища, които са се понижили с 19% през първото полугодие. В същото време се отчита 6% ръст на предлагането.

В Бургас ипотеките са 47.4% от продажбите. Те са намалели с 21.3% спрямо миналата година, докато в същото време офертите за жилищни имоти в района са нараснали с 16%.

Предупреждение

Всички тези данни показват, че инвеститорите трябва да бъдат много внимателни за бъдещите си проекти, защото рискът се увеличава, става ясно от анализа на "Комфорт Брокърс".

"Когато сделките намаляват, кредитът остава силен, а новото предлагане се ускорява, успехът зависи от точния продукт, правилната локация и реалистичната оценка за абсорбцията (за колко време може да бъдат продадени новопостроените жилища - бел.ред)", посочват от агенцията. Оттам отбелязват също, че нарастващото финансирани с кредити увеличава чувствителността на жилищния пазар към доходите, лихвените условия и банковите оценки.

Новите тенденции на пазара на недвижими имоти неминуемо ще се отразят и на цените на жилищата. В анализа на "Комфорт Брокърс" не се споменават ценовите нива, но редица други експерти вече предупреждават за съществена корекция надолу през 2027 г. след продължителен период на по-слабо търсене.